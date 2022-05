Google Workspace annonce de nouvelles innovations pour les environnements de travail hybrides

mai 2022 par Marc Jacob

Depuis quelques années, nous utilisons le machine learning dans Google Workspace afin de rendre la journée de travail plus productive et plus efficace. Aujourd’hui, nous annonçons de nouvelles fonctionnalités dans Google Workspace qui exploitent notre IA de pointe pour aider les personnes à s’épanouir et à être plus efficaces dans un environnement de travail hybride.

Nos clients nous disent - et nous l’observons au sein de nos propres équipes - qu’il peut être difficile de rester maître de l’énorme quantité d’informations qui circulent à la fois au bureau et en ligne. La surcharge d’informations n’est pas un phénomène nouveau, mais nombre de nos clients affirment que le travail hybride a augmenté le volume d’e-mails, de chats et de réunions au sein de leurs organisations. Nos dernières innovations en matière d’IA sont conçues pour aider les employés à se concentrer sur ce qui est important, à collaborer en toute sécurité et à renforcer les liens humains quel que soit le mode ou le lieu de travail.

Aider les gens à se concentrer sur ce qui est important

Grâce à nos avancées dans le traitement du langage naturel, nous avons récemment introduit des résumés automatisés dans Google Docs. Dans les mois à venir, nous allons étendre les résumés intégrés à Spaces afin de fournir un résumé utile des conversations. Les résumés vous permettent de rattraper rapidement et facilement ce que vous avez manqué dans les conversations dans Spaces.

Afin d’améliorer la participation aux réunions, nous introduisons également la transcription automatique des réunions pour Google Meet. Cette nouvelle option permet aux personnes qui n’ont pas assisté à une réunion de prendre connaissance des informations partagées, ou aux participants de se référer facilement à la discussion à un moment ultérieur. Nous lancerons la transcription automatique dans le courant de l’année et le résumé de réunion l’année prochaine.

Veiller à ce que chaque membre de l’équipe puisse être vu et entendu

Nous utilisons le machine learning pour rendre l’expérience de réunion dans Google Meet plus immersive et significative. À leur tour, ces améliorations peuvent contribuer à renforcer les connexions humaines dans un monde de travail hybride.

Afin de simplifier la mise en relation et le partage de contenus dans Google Meet, nous apporterons des améliorations aux fonctionnalités de partage d’images, de sons et de contenus dans le courant de l’année. La restauration de portrait s’appuie sur l’intelligence artificielle de Google pour améliorer la qualité de vos vidéos et résoudre les problèmes causés par une faible luminosité, des webcams de mauvaise qualité ou une mauvaise connectivité réseau. Ce traitement s’effectue automatiquement dans le cloud pour améliorer la qualité de la vidéo sans affecter les performances de l’appareil.

Historiquement, la luminosité a toujours été un enjeu pour les conférences vidéo, mais une meilleure luminosité peut faire la différence. La lumière de portrait utilise le machine learning pour simuler un éclairage de qualité studio dans votre flux vidéo. Vous pouvez même régler la position de la lumière et la luminosité pour que vous soyez vu comme vous le souhaitez.

La dé-réverbération, quant à elle, filtre les échos dans les espaces qui forment une caisse de résonance, ce qui permet d’obtenir une qualité audio digne d’une salle de conférence, que vous vous trouviez dans un sous-sol, une cuisine ou une grande pièce vide.

Le partage en direct dans Google Meet peut rendre les réunions hybrides plus interactives en synchronisant les médias et le contenu entre les participants. Les utilisateurs pourront partager des commandes et interagir directement au sein de la réunion, que ce soit pour regarder une vidéo sur YouTube ou partager une playlist. Nos partenaires et nos développeurs peuvent utiliser nos API de partage en direct dès aujourd’hui pour commencer à intégrer Meet dans leurs applications.

Contribuer à garantir la sécurité de la collaboration hybride dès sa conception

La collaboration - quels que soient les fuseaux horaires, les lieux ou les documents - doit reposer sur des bases sécurisées. Google Workspace est conçu selon une approche zero-trust et intègre des fonctions de gestion des accès, de protection des données, de cryptage et de protection des points d’accès à l’échelle de l’entreprise. Nous assurons la sécurité de plus de personnes en ligne que quiconque dans le monde, et Gmail empêche plus de 99,9 % des spams et des messages de phishing d’atteindre les boîtes de réception des utilisateurs.

Nos systèmes tirent constamment des enseignements de chaque tentative d’attaque contre les milliards d’utilisateurs qui font confiance à nos produits. Ces connaissances nous permettent d’anticiper et de déjouer les nouvelles attaques en identifiant les modèles et les points d’entrée émergents. Les attaquants sont créatifs et déterminés - et avec l’augmentation récente de la collaboration à distance et entre plusieurs sites, on observe une tendance à l’apparition de nouveaux modèles d’attaque dans les documents partagés. C’est pourquoi, dès cette année, nous étendrons à Google Slides, Docs et Sheets les protections contre le phishing et les logiciels malveillants qui protègent déjà Gmail. Si un document, une feuille ou une diapositive auquel vous êtes sur le point d’accéder contient des liens d’hameçonnage ou des logiciels malveillants, vous serez automatiquement alerté et guidé pour retrouver un environnement numérique sûr.

Investir dans une collaboration axée sur les personnes pour un avenir hybride

Chez Google, nous pensons que l’IA peut améliorer de manière significative la vie des gens et que chacun devrait avoir accès à ses avantages. À mesure que le travail hybride évolue, nous continuerons à intégrer des fonctionnalités intelligentes dans Google Workspace - dans les applications connues de milliards d’utilisateurs - afin que les employés puissent se concentrer sur leurs principales priorités, participer pleinement et collaborer de n’importe où. Pour que les équipes et les organisations puissent prospérer dans le nouveau monde de collaboration, il est essentiel de trouver de nouvelles façons de permettre au plus grand nombre d’accomplir davantage ensemble.