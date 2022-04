Gartner® classe Micro Focus parmi les leaders du Magic Quadrant™ pour les tests de sécurité des applications

avril 2022 par Marc Jacob

Micro Focus a inclus plusieurs produits et services AST dans le portefeuille CyberRes Fortify : Static Code Analyzer (SAST), WebInspect (DAST), Software Security Center, Fortify on Demand (SaaS) et Fortify Software Composition Analysis (SCA).

L’inclusion de l’entreprise dans le rapport Magic Quadrant 2022 de Gartner pour les tests de sécurité des applications renforce la position de Micro Focus en tant que leader mondial de la cyber-résilience en soulignant les améliorations et les innovations considérables apportées par la solution DAST, ainsi que les capacités étendues d’AST pour les applications cloud natives, les API et l’infrastructure en tant que code (IAC). Fortify, ainsi que l’ensemble du portefeuille CyberRes, continue d’innover et de s’adapter aux besoins en constante évolution du marché pour aider à créer rapidement des logiciels sécurisés.

Fortify offre une résilience logicielle pour le développement moderne grâce à une plate-forme de sécurité des applications holistique, inclusive et extensible fournie par un partenaire de confiance qui soutient les entreprises d’aujourd’hui. Cette suite complète de produits apporte une sécurité et une visibilité globales aux développeurs, aux professionnels de l’AppSec et aux principales parties prenantes grâce à des intégrations automatisées pour n’importe quel outil, à n’importe quel stade du SDLC et à un ensemble robuste de fonctionnalités disponibles sur site, en mode SaaS (Software-as-a-Service) et en tant que service. CyberRes a récemment élargi ses solutions de sécurité des applications en faisant l’acquisition de Debricked, preuve supplémentaire du besoin du marché de sécuriser la chaîne d’approvisionnement des logiciels. Découvrez le rapport Magic Quadrant.