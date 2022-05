French Days : autant d’arnaques que de promotions selon Avira !

mai 2022 par Avira

Les French Days ont fait leur retour sur le devant de la scène en ce début de printemps. Et si les promotions continuent de bourgeonner sur internet, elles n’ont malheureusement pas fait le bonheur de tous les consommateurs. En effet, depuis 4 ans maintenant, les retailers ont réussi à redéfinir les soldes en France grâce à une alternative française au Black Friday : Les French Days. Mais comme chaque année, cette vague commerciale s’accompagne d’arnaques sur internet. Pendant cette période où nous sommes nombreux à effectuer nos achats sur le web, l’attention portée à la sécurité et la détection de red flags diminue considérablement.

Selon Avira, le nombre de menaces de phishing bloquées en amont et pendant les French Days ont augmenté d’environ 60 % spécifiquement en France en 2021. Et l’année 2022 n’est pas en reste. Cette nouvelle édition 2022 a connu une nette augmentation des attaques phishing et spams de 20 à 30 %.

Avira observe également une tendance à l’augmentation du phishing/spam de manière générale cette année. Les données suggèrent une augmentation globale des activités de phishing/spam depuis début 2022, et qui ne sont pas seulement liés à des activités spécifiques à un pays ou à une région. Il existe une forte corrélation entre l’activité cybercriminelle et les menaces de phishing et de spam. L’augmentation des tentatives de phishing s’accompagne également d’une augmentation de l’activité de spam, ce qui indique une approche sur plusieurs volets utilisée par les cybercriminels…

« Les escrocs font toujours évoluer leurs méthodes et stratégies et trouvent de nouvelles façons de rendre leurs attaques toujours plus crédibles », explique Alexander Vukcevic, responsable de la technologie chez NortonLifeLock. « Les cybercriminels sont des maîtres manipulateurs dont le métier est de tirer profit de la tromperie. Il est donc crucial pour les consommateurs d’être au fait des dernières escroqueries et d’analyser de manière critique tous les contenus diffusés, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans leur boîte de réception »

La vigilance est donc au goût du jour. Avira invite tous les consommateurs à prêter attention à l’URL des sites proposant des offres alléchantes, vérifier le prix initial de ce que l’on souhaite acheter et comparer les e-commerçants avant de valider son panier. Des conseils applicables pour le Prime Day ou encore les soldes d’été qui arrivent également à grand pas…