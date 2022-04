Foxit eSign se dote d’une nouvelle application mobile pour iO

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Foxit, l’un des principaux fournisseurs de produits et services PDF et d’e-signature innovants qui aident les salariés à accroître leur productivité en améliorant l’utilisation des documents, annonce le lancement de l’application mobile Foxit eSign iOS, permettant aux utilisateurs de préparer, d’envoyer, de signer et de gérer des documents depuis n’importe où. Foxit annonce également l’intégration de puissantes nouvelles API destinées aux développeurs, ainsi qu’une conformité améliorée pour Foxit eSign.

L’application mobile Foxit eSign iOS est une extension innovante de la solution d’e-signature Foxit eSign lancée récemment. Les utilisateurs pourront désormais préparer des documents, créer leurs modèles, désigner des destinataires et effectuer des envois pour signature en quelques clics sur leur appareil mobile où qu’ils se trouvent. La nouvelle application offre en outre un mode hors ligne permettant de signer des documents lorsque qu’aucune connexion n’est disponible, puis de synchroniser les documents complétés une fois la connexion rétablie. Ses utilisateurs obtiendront des documents signés infalsifiables et à valeur légale pour pratiquement tous les usages.

Parmi les principales fonctionnalités de la nouvelle application Foxit eSign iOS :

Interface intuitive grâce à des workflows parallèles guidant de manière fluide l’utilisateur dans le parcours de signature depuis la création de modèle jusqu’à l’envoi et le stockage, pour une expérience optimisée et plus efficace

Accélération de la prise en main grâce à la facilité d’utilisation et à un processus de signature pas à pas

Guidage des destinataires lorsque vous n’êtes pas présent en personne en définissant des rôles de signataires, en préremplissant les informations et en marquant les champs obligatoires sur les documents

Ordonnancement des signatures par l’organisation de séquences entre les divers signataires

Téléchargement de documents dans la quasi-totalité des formats de fichier (DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, CSV, TXT, RTF, PNG) pour conversion instantanée en PDF

Préparation des documents afin d’accélérer et de faciliter leur signature grâce au glisserdéposer de champs de signature, de date, de saisie, ainsi qu’à des options avancées, par exemple des hyperliens et des boutons Accepter/Refuser

Processus d’envoi aux logiciels de messagerie simplifié avec la création d’un lien de signature unique permettant de signer le document sur tout appareil connecté à Internet

La nouvelle application Foxit eSign peut être téléchargée facilement et rapidement sur l’App Store depuis tout appareil iOS (iPad, iPhone, iPod Touch).

Renforcement de la conformité

Foxit annonce également qu’il respecte ou surpasse les exigences de conformité sectorielles (HIPAA, FERPA, FINRA, 21 CFR Part 11, CCPA, etc.), le tout via sa solution de signature mobile pour iOS. En outre, Foxit eSign exploite des fonctionnalités telles que l’authentification basée sur les connaissances (KBA) afin d’assurer plus facilement la conformité avec les formulaires IRS, la documentation 21 CFR Part 11, les documents bancaires, etc. Foxit eSign assure également l’exactitude et la validité des documents par des options de vérification d’identité, telles que l’authentification à deux facteurs (2FA) et multifacteur (MFA), permettant aux utilisateurs d’établir et de prouver l’identité des signataires tout au long du processus de signature mobile.

Foxit eSign est conforme à la réglementation eIDAS de l’UE applicable aux transactions au sein du Marché unique européen. Pour les clients européens, les services Foxit eSign sont également hébergés dans les datacenters AWS situés à Francfort en Allemagne, en totale conformité avec le RGPD, sur des sites SSAE16 respectant les normes SOC 2 Type 2 et PCI.

API améliorées

Les équipes de développement de Foxit ont concentré leurs efforts pour faire de Foxit eSign un outil intuitif et puissant pour les développeurs. Les nouveautés apportées à ses API d’e-signature en font une solution dédiée et adaptée aux entreprises, à même d’optimiser la productivité, d’offrir d’importantes fonctionnalités supplémentaires et de réduire les coûts. La solution facilite la tâche des développeurs et leur fait gagner un temps précieux, notamment pour rassembler des documents essentiels et recueillir l’accord des collaborateurs. En leur évitant de communiquer et d’échanger des documents manuellement, les API d’e-signature permettent d’automatiser le processus de signature afin de l’exécuter en quelques secondes.

Grâce aux API d’e-signature de Foxit, les entreprises peuvent à la fois transformer leurs workflows et répondre en toute transparence aux besoins vitaux de leurs clients. Elles peuvent désormais autoriser les utilisateurs à préremplir des informations sur le document avant envoi, à le signer directement sur le site web ou dans l’application de l’entreprise ou encore à télécharger des rapports Excel exhaustifs au moyen de filtres avancés, pour ne citer que quelques possibilités. En faisant appel à des webhooks, les applications Foxit eSign peuvent synchroniser automatiquement les données clients dans l’application avec toutes les informations pertinentes présentes dans la signature. Avec tous ces perfectionnements apportés aux API Foxit eSign, la solution franchit un nouveau palier en termes de signature de PDF grâce à de puissantes fonctions de signature, personnalisées et complètes, entre les mains des entreprises et de leurs clients.