Forrester consacre le leadership technique de Trend Micro sur le marché de l’EDR

avril 2022 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated vient d’être distinguée pour la qualité et l’efficacité de sa plateforme EDR (Endpoint Detection and Response) dans le cadre du dernier rapport Forrester intitulé « The Forrester Wave™ : Detection and Response (EDR), Q2 2022 » : une véritable reconnaissance des initiatives menées par l’entreprise en matière d’innovation, d’orientation client et de sécurité des endpoints.

Trend Micro a obtenu la note la plus élevée (5/5) dans 9 des 10 critères évaluant notamment les capacités d’investigation, d’innovation et d’alignement avec le framework ‘ATT&CK’.

Pour Forrester, cette distinction sur le marché de l’EDR démontre l’engagement de Trend Micro à répondre aux besoins, actuels et futurs, de ses clients en matière de détection et de réponse à incidents : « Trend Micro innove au-delà de la perception du marché (…) Ses clients soulignent notamment sa capacité à s’adapter et à collaborer avec d’autres systèmes, élément différenciateur clé ».

Le leadership technologique de Trend Micro a également été établi dans deux rapports Forrester publiés récemment : « The Forrester New Wave™ : Extended Detection and Response (XDR) Providers, Q4 2021 » et « The Forrester Wave™ : Endpoint Security Software As A Service, Q2 2021’ et ‘The Forrester Wave™ : Enterprise Email Security, Q2 2021 ».