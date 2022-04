FTI Consulting choisit SentinelOne pour accélérer la réponse aux incidents et renforcer les services de cyber-anticipation de ses clients internationaux

avril 2022 par Marc Jacob

L’équipe internationale de FTI Consulting est composée d’experts en cybersécurité forts d’une longue pratique dans la conduite d’enquêtes complexes en matière de cyber incidents. FTI Consulting accompagne depuis plusieurs décennies des institutions chargées de l’application de la loi, des agences de renseignement, ainsi que des entreprises privées internationales. Pour accélérer la réponse à incident mais également atténuer les cyber-risques, FTI Consulting a déployé deux solutions de SentinelOne : la plateforme Singularity XDR ainsi que Storyline Active Response (STAR). Alimentée par l’IA, la technologie de SentinelOne permet d’atténuer et neutraliser les menaces et d’assurer le rollback contre les ransomwares (restauration des fichiers et systèmes en cas d’attaque) sans aucune intervention humaine. Résultat : des temps de réponse considérablement accélérés pour les experts de FTI Consulting.

FTI Consulting, Inc. est un cabinet international qui conseille les grandes entreprises, les accompagne face au changement, les aide à atténuer les risques et à résoudre les litiges dans les domaines suivants : finance, droit, opérations, politiques et règlements, réputation et transactions. FTI Consulting compte plus de 6 700 collaborateurs répartis dans 29 pays. Ces professionnels travaillent étroitement avec les clients pour les aider à anticiper, à cerner et à surmonter les défis complexes de leur secteur et à tirer pleinement parti des opportunités qui se présentent à eux. L’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 2,78 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021. Dans certaines juridictions, les services de FTI Consulting sont assurés par des entités légales distinctes qui sont capitalisées et gérées de façon indépendante. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fticonsulting.com et suivez-nous sur Twitter (@FTIConsulting), Facebook et LinkedIn.