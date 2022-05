ExtraHop nomme Karl Werner au poste de Vice-président Europe Centrale et Sud

mai 2022 par Marc Jacob

ExtraHop annonce la nomination de Karl Werner au poste de Vice-président Europe Centrale et Sud. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la technologie et la vente, celui-ci a pour mission de contribuer à la réalisation des ambitions d’ExtraHop en EMEA, d’accélérer la croissance du chiffre d’affaires et de renforcer les relations avec les revendeurs dans la région.

Grâce à sa connaissance approfondie du paysage technologique et commercial en Europe, Karl Werner renforcera les relations avec les partenaires afin de fournir des solutions d’ExtraHop. En étroite collaboration avec les revendeurs et les intégrateurs de systèmes, il pilotera la croissance à long terme pour ExtraHop ainsi que celle de son écosystème de partenaires. Son expérience reconnue du recrutement, de la formation et de la motivation des équipes de vente galvanisera la stratégie commerciale d’ExtraHop avec un esprit pratique afin de produire des résultats tangibles et de fournir des solutions de cybersécurité assurant le succès et la satisfaction des clients.

Karl Werner a été précédemment directeur des ventes chez le pionnier des logiciels Ivanti et directeur des alliances pour la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) chez le géant mondial de la gestion d’entreprise Workday, pilotant la croissance grâce au travail d’équipe et aux relations avec les partenaires revendeurs. Il a également dirigé les équipes commerciales et conduit la croissance des ventes indirectes chez Qlik Tech, TRICENTIS Technology & Consulting et CA Technologies. Son expertise s’appuie sur près de dix ans d’expérience dans la vente chez Hewlett Packard, dont trois au poste de directeur des ventes pour l’Europe de l’Ouest.