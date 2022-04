Expert Sécurité Réseau

avril 2022 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente son client, éditeur et intégrateur de solutions

Au sein d'une équipe cybersécurité purple team en croissance, vous serez en charge d'auditer et d'accompagner les équipes internes du Groupe sur l'architecture et le design des réseaux internes et clouds publics.



Compétences:

- Maîtrise de la sécurité autour des réseaux IP LAN (switchs / routeurs),

- Maîtrise de la sécurité autour des réseaux datacenter (cœur de réseau et SDN),

- Maîtrise de la sécurité autour des réseaux étendus (WAN) et des protocoles de routages (OSPF, BGP),

- Maîtrise de la sécurité autour des réseaux sans fil (Wifi),

- Maîtrise de la sécurité autour des réseaux clouds publics (VPC, VPN, Virtual-Routers),

- Maîtrise des éléments de sécurité des réseaux (firewall, IDS, IPS, loadbalancer, proxy, reverse proxy, VPN, WAF),

- Capacité d'analyser, consolider et corréler des événements / incidents de sécurité réseaux,

- Capacité à auditer et revoir l'ensemble des flux réseaux des infrastructures et applications,

- Capacité à participer aux différents projets IT transverses de modernisation / digitalisation du système d'information,

- Capacité à accompagner, collaborer et former les équipes IT transverses,

- Intérêt pour le "Ethical Hacking" sur tout ou partie du modèle OSI serait un plus,

- Expérience dans une équipe de type "NOC" serait également un plus.



Ecosystème:

- Cloud (AWS, Azure, GCP)

- BigSwitch,

- Cisco,

- HP,

- F5,

- Fortinet.

PROFIL

Vous avez 5 ans d'expériences en Cybersécurité, réseaux.

Vous avez idéalement un niveau CCNA, et une certification en sécurité (CEH, OSCP, SANS ...).

Vous êtes curieux, dynamique et passionné par la sécurité. Vous effectuez une veille technologique afin de vous tenir au courant des dernières avancées dans le domaine.

Vous avez un bon sens du relationnel.

Vous êtes capable de travailler en autonomie.



Salaire : 45k€-60k€

Date annonce : 26/04/2022

Date de debut : 26/04/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...