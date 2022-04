Expert Cyberséfense

avril 2022 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente son client éditeur & intégrateur qui poursuit sa croissance sur son activité Cloud et recrute un expert sécurité H/F pour intervenir dans un contexte mixte d'intégration et de production de la BU Cloud Opérations.



Au sein d'une équipe cybersécurité purple team en croissance, vous serez en charge de la partie défense (blue team).

Vous collaborerez avec les différentes équipes du Groupe afin de renforcer la sécurité du système d'information d'une part, des différents projets des BUs d'autre part.



De plus, en étroite collaboration avec l'équipe #SOC, vous participerez à la surveillance du système d'information, à l'amélioration des règles de détections et serez amenés à investiguer sur des incidents de sécurité.





Compétences :

- Bonne maitrise des techniques d'investigations (forensics) lors d'incidents de sécurité,

- Très bonne connaissance des guides et des référentiels de durcissement des infrastructures,

- Maîtrise des éléments des contrôle d'accès et gestion des identités (authentification forte-, annuaire, PKI),

- Capacité à participer / challenger les aspects sécurité des projets d'architectures internes,

- Capacité d'analyser, consolider et corréler des événements / incidents de sécurité systèmes,

- Capacité de proposer des améliorations de détections sur les mécanismes de défenses internes,

- Capacité à accompagner, collaborer et former les équipes IT transverses,

- Intérêt pour le "Ethical Hacking" sur tout ou partie des systèmes d'informations un plus,

- Expérience dans une équipe de type "SOC" requise.



Écosystème:

- Active Directory,

- AIX,

- Cloud (AWS, Azure, GCP)

- ELK,

- Dell / IBM / Lenovo,

- Linux,

- Nutanix,

- OS/400,

- Sentinel One,

- Trend Micro,

- VMware,

- Windows.

PROFIL



Vous avez 5 ans d'expérience sur un poste similaire

Vous avez une certification en sécurité un plus (CEH, OSCP, SANS...)

Vous êtes curieux, dynamique et passionné par la sécurité. Vous effectuez une veille technologique afin de vous tenir au courant des dernières avancées dans le domaine.

Vous avez un bon sens du relationnel.

Vous êtes capable de travailler en autonomie.



Salaire : 50k€-65k€

Date annonce : 26/04/2022

Date de debut : 26/04/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...