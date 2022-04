Evaluation du MITRE Engenuity ATT&CK® : SentinelOne obtient les scores les plus élevés avec 100% de prévention et de détection

avril 2022 par Patrick LEBRETON

SentinelOne, la plateforme autonome de cybersécurité, vient de publier les résultats de la 4ème évaluation du MITRE Engenuity ATT&CK. Sur les 30 éditeurs évalués, SentinelOne a été le seul pour la 3ème année consécutive à se voir attribuer le meilleur score en matière de détections analytiques. SentinelOne a obtenu 100% de prévention, 100% de détection, la meilleure couverture analytique (108/109) et aucun retard de détection, ce qui démontre la capacité de sa plateforme à lutter, de manière autonome, contre les menaces les plus sophistiquées.

La 4ème édition de MITRE ATT&CK a évalué la capacité des fournisseurs à se protéger contre les techniques d’attaque avancées, cette fois Wizard Spider et Sandworm.

Voici les principaux résultats de l’évaluation :

Prévention à 100 % sur tous les systèmes d’exploitation : les équipes de sécurité veulent une technologie qui s’adapte aux évolutions extrêmement rapides des attaquants. Singularity XDR de SentinelOne détermine le moment précis où une activité malveillante se produit et prend des mesures autonomes pour détecter et répondre aux menaces, le tout sans intervention humaine.

Des détections analytiques qualitatives, fournissant un contexte automatisé et instantané : il n’y a pas suffisamment d’experts en cybersécurité pour identifier les menaces et les bloquer une par une. Singularity XDR fournit une corrélation et un contexte automatisé, en temps réel, afin de maitriser cette chasse aux alertes, permettant aux analystes de sécurité de transformer les données en histoires, et les histoires en contexte.

100% de visibilité et aucun retard de détection : avec une vue globale sur l’ensemble de l’entreprise, Singularity XDR a affiché des performances optimales, sans aucun retard de détection, en réduisant le temps de réaction grâce à l’automatisation.

Simplicité exceptionnelle : Singularity XDR a résumé les deux jours de tests de la campagne en neuf alertes sur la console, démontrant sa capacité à corréler, contextualiser et alléger les charges du SOC à la vitesse de la machine.

SentinelOne a été l’une des premières entreprises de protection des endpoints à mettre en corrélation alertes de sécurité et produits dans le cadre de MITRE ATTA&CK, à adopter l’évaluation des produits de protection des terminaux MITRE ATT&CK et à intégrer MITRE ATT&CK comme nouveau standard. En tant que leader des évaluations MITRE ATT&CK pour la troisième année consécutive, SentinelOne s’engage à fournir un contexte et une visibilité immédiats et enrichis sur les menaces dans le cadre de MITRE.