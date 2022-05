Etude VMware : 75 % des organisations font de l’expérience numérique de leurs collaborateurs (DEX) une de leurs priorités

mai 2022 par VMware, Inc.

VMware, Inc. dévoile les résultats de sa dernière étude sur les moyens mis en œuvre par les entreprises pour améliorer l’expérience des collaborateurs à l’ère du travail à distance. Baptisée « Optimiser l’expérience numérique des salariés à l’heure du télétravail », et réalisée par Forrester pour le compte de VMware, l’étude révèle le rôle capital de « l’expérience numérique des collaborateurs » (DEX) pour soutenir les modes de travail hybrides d’aujourd’hui. Elle identifie également les quatre éléments essentiels d’une expérience collaborateur réussie : l’offre, la méthode d’évaluation, l’analyse et la résolution des problèmes.

Face aux problématiques du modèle hybride, il est désormais indispensable pour les organisations d’accélérer leurs investissements et l’adoption d’expériences numériques avancées. Selon les résultats de l’enquête, 75 % des entreprises font d’ores et déjà de ce sujet une de leurs priorités (élevée ou absolue) depuis le début de la pandémie. Parmi leurs principales motivations figure la recherche d’une productivité accrue (pour 80 % des personnes interrogées) et la mise en place d’une solution DEX (75 %) pour améliorer l’expérience collaborateur globale et la rétention des talents.

Une solution DEX disponible depuis n’importe où

Les investissements dans des solutions DEX n’ont de cesse d’augmenter à mesure que les entreprises s’efforcent de satisfaire leur personnel. Si seulement 25 % des personnes interrogées en ont déjà mis en place, la majorité (près de 60 %) devrait le faire dans les 24 prochains mois. En outre, 84 % des organisations comptent augmenter leurs budgets dédiés pour atteindre entre 11 et 25 % de leur budget informatique global dans les 3 prochaines années. Tout ceci témoigne de l’importance accordée à l’implémentation d’une solution complète et adaptée aux besoins de l’ensemble du personnel.

Actuellement, deux tiers des personnes interrogées s’appuient sur les offres d’au moins trois fournisseurs pour les accompagner dans leur parcours. Pourtant, cette approche peut rendre l’intégration de solutions DEX plus difficile et nuire à l’efficacité des analyses de causes profondes (RCA), et compliquer l’évaluation de leur retour sur investissement. Il est donc nécessaire d’adopter une approche globale. Deux tiers des personnes interrogées donnent la priorité à des solutions DEX complètes capables d’assurer la réussite des processus, de livraison de l’offre, de supervision, d’analyse et de remédiation. Il est important d’intégrer une solution couvrant l’ensemble de ces besoins afin de pouvoir créer une expérience collaborateur transparente.

VMware Anywhere Workspace aide les équipes informatiques à atteindre cet objectif en offrant au personnel les outils nécessaires :

• Un environnement de travail unifié accessible grâce à l’authentification unique : ce guichet unique permet aux équipes d’accéder à l’ensemble de leurs applications sans avoir à se souvenir de leurs mots de passe. Elles bénéficient ainsi de précieuses ressources, de solutions de communication et de workflows utiles pour adapter rapidement leurs processus métiers.

• Relevé d’indicateurs sur l’expérience : cet outil offre un aperçu complet du score attribué à l’expérience digitale des collaborateurs, en tenant compte de leurs interactions avec leur environnement de travail (appareil mobile ou fixe, applications, OS, réseau, etc.), mais aussi de l’analyse de leurs sentiments. En outre, il est personnalisé en fonction des besoins de l’organisation.

• Analyse proactive : cet outil permet d’examiner l’expérience collaborateur à l’aide de tableaux de bord et d’informations détaillées. Il utilise notamment des modèles de machine learning pour détecter des anomalies et faire apparaître proactivement des facteurs critiques à l’origine d’expériences négatives. Les utilisateurs peuvent procéder à des analyses de causes profondes (RCA) guidées en s’appuyant sur des tableaux de bord contextuels et des visualisations hiérarchisées, et collaborer avec leurs administrateurs pour identifier la cause profonde d’un problème.

• Remédiation rapide : le personnel dispose d’un accès en libre-service à des FAQ et à d’autres ressources d’entreprise. Les équipes informatiques peuvent résoudre proactivement les problèmes avant qu’ils n’affectent leur productivité en gérant l’expérience digitale des collaborateurs (DEEM). Elles ont également la possibilité de lancer une session de partage d’écran à distance lorsque leur aide est requise.

• Prise en charge des ressources personnelles et des appareils professionnels sur une même plateforme : les utilisateurs bénéficient d’expériences sans coutures sur leurs appareils mobiles ou fixes, quel qu’en soit le statut.

Méthodologie

Dans le cadre de cette enquête en ligne, Forrester a interrogé 537 hauts dirigeants internationaux responsables de la stratégie, de la supervision ou de la mise en œuvre de l’expérience digitale de leur personnel (DEX), afin d’évaluer les problématiques et les avantages potentiels d’une solution globale et intégrée. Les questions concernaient les défis et opportunités rencontrées lors de la mise en place de solutions DEX, ainsi que leurs stratégies d’investissement actuelles et futures. Les personnes interrogées se sont vues proposer de modestes récompenses pour le temps consacré à l’enquête. L’enquête a été menée entre février 2022 et mars 2022.