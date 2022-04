Étude Intel : Les systèmes sécurisés commencent par le matériel

avril 2022 par Intel

Intel publie les résultats d’une étude qui s’intéresse à la façon dont les entreprises abordent l’innovation en matière de sécurité dans un monde de plus en plus numérique, afin de garder une longueur d’avance sur l’évolution des menaces. Les principales conclusions révèlent que les entreprises accordent de l’importance à l’innovation en matière de sécurité, en particulier au niveau du matériel, lorsqu’elles achètent des technologies et des services.

Les entreprises devraient dépenser 172 milliards de dollars en 2022 pour accroître leurs engagements en matière de cybersécurité et améliorer les mesures destinées à se protéger. Les organisations reconnaissent que les capacités de sécurité assistée par matériel sont essentielles à une stratégie de sécurité solide, et beaucoup recherchent des fournisseurs de technologies transparentes pour fournir des solutions de sécurité innovantes. Et l’adoption de ces solutions est en hausse ; alors que l’étude révèle que seulement 36 % des répondants affirment que les protocoles de cybersécurité actuels de leur organisation utilisent des solutions de sécurité assistées par matériel, 47 % affirment que ces solutions seront adoptées dans les six (24 %) ou douze (23 %) prochains mois.

« Le paysage des menaces de sécurité continue d’évoluer, devenant plus sophistiqué et plus difficile à contrer pour les organisations », déclare Suzy Greenberg, vice-présidente d’Intel Product Assurance and Security. « Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises exigent des capacités d’assurance et des solutions de sécurité renforcées au niveau matériel qui aident réellement à protéger l’ensemble de la pile informatique. Intel est dans une position unique pour offrir ces innovations au nom de ses clients. »

Points forts de l’étude

Le Ponemon Institute a mené de manière indépendante une enquête auprès de 1 406 personnes aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, qui influencent les décisions de leur organisation en matière de technologies de l’information (TI) concernant les investissements dans les technologies de sécurité.

Les principales conclusions de cette étude, parrainée par Intel, sont les suivantes :

• 64% des personnes interrogées déclarent que leurs organisations sont plus susceptibles d’acheter des technologies et des services auprès de fournisseurs de technologies qui sont à la pointe de l’innovation.

• Les principaux domaines d’innovation en matière de sécurité au sein des entreprises sont aujourd’hui l’automatisation de la sécurité (41 % des répondants), la sécurité au niveau du silicium (40 % des répondants), la migration vers le cloud (40 %), ainsi que l’éducation et la formation (38 %).

• 53 % des personnes interrogées déclarent que leur organisation a revu sa stratégie de sécurité en raison de la pandémie.

• Parmi les 36 % d’organisations qui utilisent des solutions de sécurité assistées par matériel, 85 % déclarent que la sécurité fondée sur le matériel et/ou le micrologiciel est une priorité élevée ou très élevée dans leur organisation. Et 64% déclarent également qu’il est important pour un fournisseur d’offrir des capacités de sécurité assistée par matériel et par logiciel.

Tendances en matière de confiance et de transparence

Les principales conclusions indiquent que les organisations cherchent à intégrer des solutions de sécurité fondées sur le matériel dans leurs stratégies Zero Trust. Sur les 36 % d’organisations utilisant des solutions de sécurité assistées par matériel, 32 % des répondants ont mis en œuvre une stratégie d’infrastructure de confiance zéro, tandis que 75 % ont exprimé un intérêt accru pour les modèles de confiance zéro alors que la pandémie se poursuit et que la main-d’œuvre à distance augmente. À mesure que les entreprises intègrent de nouvelles technologies de sécurité, la sécurité assistée par matériel complète les protocoles existants et renforce l’hygiène de sécurité globale.

En outre, la sophistication rapide du paysage des menaces exige des organisations qu’elles aient une longueur d’avance sur les mises à jour de sécurité, même si des défis subsistent en matière de gestion des vulnérabilités et de correction des mises à jour. L’étude révèle que moins de la moitié des entreprises ont une visibilité sur les vulnérabilités et les correctifs/mises à jour nouvellement divulgués (48 % des répondants) et donnent principalement la priorité aux mises à jour de sécurité pour la dernière génération de produits (42 %), alors qu’il existe encore de nombreux appareils anciens utilisés dans le monde.

« Sans visibilité et transparence, il n’y a pas de confiance », déclare Tom Garrison, vice-président et directeur général de Client Security Strategy and Initiatives chez Intel. « Intel comprend que cette visibilité reste essentielle pour activer les mises à jour de sécurité en temps voulu et notre objectif est de faire en sorte que nos clients aient la meilleure expérience possible avec notre technologie. Aider nos clients à garder leurs flottes d’appareils sécurisés est d’une importance critique et c’est un objectif que nous atteignons chaque jour. »

Intel a mis le cap sur une innovation audacieuse ancrée dans le leadership en matière de sécurité et s’est engagée à croître, à s’adapter et à faire progresser sans relâche la sécurité dans tous les produits, de la conception à la mise hors service. La confiance qu’Intel établit sur la base de cet investissement est conçue pour fournir aux clients la flexibilité et l’assurance dont ils ont besoin.