ESET lance sa nouvelle signature « Progress. Protected

mai 2022 par Marc Jacob

ESET annonce sa volonté de protéger les innovations et le progrès, via sa nouvelle signature « Progress. Protected. ». Mêlant cette expression aux actes, ESET a créé avec l’aide de personnalités issues de différents domaines des éléments amenant à la réflexion. Mis à l’honneur, le progrès technologique est décortiqué par ces leaders d’opinion issus de différents domaines. Ils partagent leur vision du progrès technologique et sa façon de changer le monde.

« Le monde continue d’avancer à un rythme soutenu. Quand ESET a été fondé, Internet n’en était qu’à ses débuts. Aujourd’hui, la technologie fait partie de tout ce que nous faisons et est essentielle au progrès de notre société » explique Richard Marko, CEO d’ESET. « La plupart du temps, la technologie fait exactement ce qu’elle est censée faire, mais pour garantir un progrès continu à l’ère digitale, nous avons besoin que quelqu’un s’interroge sur ce qui se passe en coulisses. Je pense que c’est une tâche importante que notre entreprise doit poursuivre, car protéger la technologie, c’est protéger le progrès lui-même. »

Entourés de personnalités de premier plan, ESET engage une réflexion sur le progrès et l’innovation. Celui qui crée l’innovation doit également avoir conscience qu’il met en jeu des données et que ces dernières peuvent contenir des informations personnelles qui doivent être protégées. Dans le même temps, les utilisateurs doivent être au fait de l’importance de ces questions et de leur importance au regard de leur vie privée. Le discours d’ESET s’adresse à la fois aux entreprises, aux particuliers, et au monde de l’éducation et de la recherche. Pour ESET, il s’agit véritablement d’un changement de paradigme.

Dans un environnement global très digitalisé, il est plus que jamais nécessaire d’accompagner le progrès, l’innovation de sorte que cette dernière soit protégée. C’est elle qui fait avancer le monde. Dans ce cadre, ESET entend promouvoir une notion universelle de protection. Conscient que si les idées humaines restent le principal catalyseur de l’évolution du monde, l’apport de la technologie moderne et de l’ultra connectivité ajoutent une dimension particulière et nouvelle. Le progrès humain et technologique est maintenant plus vulnérable que jamais aux attaques et ESET se positionne pour protéger l’avancement continu des innovations grâce à ses logiciels et ses services de cybersécurité.

ESET introduit le concept « Progress. Protected. » dans une série de films tournés par le documentariste Hubert Davies, nommé aux Oscars, dans lesquels des figures emblématiques de domaines tel que la science, l’éducation, l’innovation et de l’exploration spatiale évoquent le progrès de leur point de vue. Ces réflexions seront mises en valeur par de magnifiques illustrations créées pour l’occasion par quatre artistes de haut niveau, John Tomac, Jun Cen, Marcellus Hall et Bruno Mangyoku.

Reconnus leurs domaines respectifs, ces leaders d’opinions ont été soigneusement sélectionnés par ESET car ils représentent la puissance du progrès humain :

• Chris Hadfield, astronaute, ingénieur, pilote et auteur de quatre best-sellers internationaux, pour son travail de promotion du progrès technologique et de l’innovation par la collaboration, et pour son point de vue unique sur notre monde. Plus d’informations ici.

• Mimi Ito, anthropologue culturelle, professeur à l’Institut de recherche sur les sciences humaines de l’Université de Californie, pour ses recherches et sa promotion de l’intégration des jeunes dans la technologie pour un avenir sûr et progressiste.

• Ayana Elizabeth Johnson, biologiste marine, cofondatrice du groupe de réflexion à but non lucratif Urban Ocean Lab, cofondatrice de l’initiative climatique The All We Can Save Project et cofondatrice du podcast How to Save a Planet, pour son travail de conservation des océans et de sensibilisation aux solutions climatiques ayant pour objectif d’assurer l’avenir de notre planète.

• Steven Johnson, auteur de treize ouvrages consacrés à l’intersection de la science, de la technologie et de l’expérience personnelle, et animateur des séries PBS/BBC How We Got To Now et Extra Life, pour ses recherches sur l’histoire des idées transformatrices et le rôle que joue la diversité dans la création des solutions les plus innovantes pour le présent et l’avenir.

« Si nous imaginons un instant, perdre les contributions apportées par nos « champions » et autres héros du quotidien à notre progrès et notre avenir, ce qui est en jeu devient très clair. C’est pourquoi ESET accorde une grande importance à la technologie, à la recherche et aux initiatives de responsabilité d’entreprise que nous menons avec nos collègues, nos clients, nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous sommes présents » ajoute Richard Marko. « Grâce à ce nouveau positionnement de la marque et sa campagne intégrée de sensibilisation, nous espérons démontrer l’investissement et la passion d’ESET pour le progrès par la technologie. »