ESET et le Borussia Dortmund prolongent leur partenariat jusqu’en 2025

avril 2022 par Marc Jacob

Le football est un sport en constante évolution, où les tactiques évoluent, le jeu s’accélère, de nouvelles astuces apparaissent. Mais une idée l’emporte sur tous les développements : il est nécessaire de dresser une défense forte. La technologie est également en constante évolution, ce qui permet de progresser. Avec son message « Progress. Protected. » ESET promet de protéger ce progrès avec ses produits et ses services de sécurité informatique. ESET n’est pas seulement l’un des principaux sponsors du club de football allemand à succès, mais également un partenaire de sécurité informatique chargé de la protection de l’infrastructure informatique du BVB.

« Dès le début, nous avons pensé que le Borussia Dortmund était un partenaire naturel pour ESET, car nous sommes unis par nos valeurs communes de courage, de passion, d’intégrité et de fiabilité, » a déclaré Richard Marko, CEO d’ESET. « Après trois saisons impressionnantes, notre partenariat avec le Borussia Dortmund entre dans sa phase de maturité et nous sommes ravis que cette success story se poursuive pour au moins deux saisons supplémentaires. » « Nous sommes très heureux que la coopération entre le Borussia Dortmund et ESET se poursuive. C’est la rencontre de deux marques fortes et internationales qui s’accordent parfaitement, » a déclaré Carsten Cramer, Managing Director du Borussia Dortmund. « Avec d’excellentes campagnes pour les fans, ESET a ponctué les trois dernières saisons de points d’exclamation à plusieurs reprises, et a attiré l’attention sur ses objectifs de fournir une sécurité digitale à tout le monde. Je suis convaincu que nous allons continuer de réaliser de grandes choses ensemble avec ESET au cours des deux prochaines saisons. »