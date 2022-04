Dynatrace renforce son partenariat stratégique avec AWS

avril 2022 par Marc Jacob

Dynatrace étend son partenariat stratégique avec Amazon Web Services, Inc. (AWS). Dynatrace travaillera notamment avec AWS pour s’aligner sur le développement de nouveaux produits et solutions, et améliorer leur partenariat de mise sur le marché à travers des activités communes, telles que des évènements, des opérations de mécénat et des ateliers clients. Les clients pourront ainsi bénéficier d’un accès simplifié à la plateforme de Software Intelligence Dynatrace® via la Marketplace AWS, ce qui leur permettra de fournir des expériences digitales plus fluides et mieux sécurisées.