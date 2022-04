Docaposte se renforce dans l’analyse des données de santé avec l’acquisition d’HEVA, bureau d’études leader français du secteur

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Cette acquisition consolide la stratégie de développement de Docaposte auprès des industries de santé, marquée depuis 2020 par l’acquisition d’InAdvans, éditeur de solutions dématérialisées pour la recherche clinique et le lancement du consortium Agoria santé.

Docaposte procède à l’acquisition du bureau d’études et de conseil en santé HEVA, créé en 2005 à Lyon par Ludovic Lamarsalle et Alexandre Vainchtock. HEVA est le leader français de l’analyse des données de santé issues de bases de données telles que le Système National des Données de Santé (SNDS).

HEVA réalise des études dans de nombreux domaines tels que l’épidémiologie, les parcours patients, les conditions d’utilisation des produits de santé en vie réelle ou les coûts associés à la prise en charge d’une pathologie donnée.

Dotée d’une équipe pluridisciplinaire (consultants, développeurs, designers, biostatisticiens, ingénieurs datascientists, data managers, rédacteurs, pharmaco-épidémiologistes et pharmaco-économistes), HEVA combine sa maîtrise de la création d’algorithmes d’exploration des données avec une connaissance minutieuse des données et des enjeux du secteur de la santé.

Une expertise pointue sur les données du SNDS Au fil des années et face à des données de santé toujours plus complexes, HEVA a développé des techniques analytiques avancées, des algorithmes d’exploration de processus (process mining) et d’apprentissage automatique (machine learning) qui permettent non seulement de mieux comprendre les prises en charge et les parcours des patients mais aussi de prédire la survenue d’événements indésirables ou de complications.

Avec l’acquisition d’HEVA, Docaposte conforte ainsi sa stratégie de développement sur le marché de la santé. Fort de ses infrastructures et de ses solutions technologiques souveraines, Docaposte souhaite s’affirmer comme un acteur de référence dans le traitement de la donnée de santé à des fins de recherche dans un cadre sécurisé et souverain. Dans la continuité du rachat d’InAdvans en 2020, Docaposte prend ainsi une position forte sur le marché des CRO (contract research organization) - bureaux d’études.

HEVA en quelques chiffres :

17 ans d’expérience

Une soixantaine de clients dont des institutionnels et les grands laboratoires pharmaceutiques et du dispositif médical

3,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021

Une équipe de 35 personnes