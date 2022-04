Devoteam présente son TechRadar

avril 2022 par Marc Jacob

Les 100 plus grands experts de Devoteam livrent leur analyse des technologies les plus innovantes. Le TechRadar est un guide technologique qui recense plus de 100 technologies et qui analyse leur degré de maturité et d’efficacité.

Dans un environnement technologique toujours plus complexe, et en perpétuelle mutation, la première édition du TechRadar, véritable guide pour se repérer dans la myriade des technologies émergentes, livre le regard 100 % agnostique des meilleurs experts de Devoteam qui ont recensé et évalué plus de 130 technologies.

Leur différent niveau de classification sur leurs emplois dans l’organisation permet aux décideurs de dessiner la trajectoire technologique de leur entreprise : le TechRadar recense les technologies capables de résoudre les problèmes actuels et récurrents rencontrés par les entreprises en matière de transformation numérique, de pilotage d’entreprise basé sur les données, de performance des infrastructures IT, d’automatisation des processus métiers, de résilience et de cybersécurité, et enfin, de mise en place de stratégies de transformation digitale durables.

« Ce guide volontairement agnostique est le fruit d’une sélection experte, passionnée, impartiale, réalisée par 100 de meilleurs ingénieurs. Il est l’expression de ce qui inspire et motive aujourd’hui nos collaborateurs. Il permet de répondre aux enjeux de nos clients et de contribuer à des changements positifs », résume Philippe Bournhonesque, Vice-Président Innovative Development du groupe Devoteam.

Les 4 tendances à retenir

● Décentralisation - Face à la complexité, des approches toujours plus décentralisées et granulaires

Le cloud est plus qu’une technologie. Comme les approches centralisées ne peuvent plus gérer les quantités colossales d’informations requises aujourd’hui, le cloud est désormais une nécessité pour comprendre la complexité. Bon nombre des solutions présentées dans ce TechRadar s’inscrivent dans l’évolution des services cloud vers de petits blocs, des microservices, des conteneurs et des fonctions qui sont opérés par des équipes de plus en plus autonomes.

● Simplicité - La facilité d’utilisation, une obsession à double tranchant

Pour permettre à chacun d’exploiter les dernières technologies et de se concentrer au maximum sur les problématiques métiers, la grande majorité des technologies présentes dans ce TechRadar cherchent toutes à faciliter les choses. Pour ce faire, ils utilisent l’automatisation, l’IA et des interfaces conviviales. Mais ce qui semble simple en surface peut être bien plus complexe en dessous.

● Vitesse - Dans un monde de vitesse, la technologie donne le tempo

Le timing semble être l’aspect le plus crucial de tout produit commercial moderne, en particulier avec l’essor de la conception allégée et des stratégies de mise sur le marché agiles. La vitesse est donc le dénominateur commun des technologies du TechRadar Devoteam. La plupart des technologies présentées étant open source, elles devraient se développer aussi rapidement que les besoins de la communauté.

● Durabilité - Le développement durable, une préoccupation encore émergente

Comme la technologie interfère dans tous les aspects de la vie, il est naturel que tous les aspects de la vie interfèrent à leur tour avec la technologie. On s’attend maintenant à ce que la technologie affronte les problèmes de durabilité auxquels notre société est confrontée. La durabilité continue d’être au centre des préoccupations des acteurs technologiques, quelle que soit leur taille.

Une première édition sous le signe de la technologie au service des changements positifs

Devoteam souhaite promouvoir une technologie au service du bien commun. A rebours des idées reçues, Devoteam met l’accent sur ce que les technologies ont de mieux à proposer : être un catalyseur pour faire bouger positivement et durablement les lignes.

« Chez Devoteam, nous estimons que la réponse aux grands défis de notre époque passe nécessairement par la technologie. Certaines présentées dans ce TechRadar apportent déjà des transformations majeures, d’autres ne sont encore connues que de quelques spécialistes, mais toutes ont le potentiel pour être, dès à présent, les briques fondamentales d’un futur meilleur pour les entreprises, pour leurs employés et pour le monde en général. Il est capital pour les organisations de les avoir dans leur champ de vision », conclut Godefroy De Bentzmann, Président, co-fondateur de Devoteam.

Légende : TechRadar Devoteam at a glance

Devoteam a identifié 6 terrains de jeu technologiques. Pour chaque terrain de jeu technologique, le TechRadar répond aux questions suivantes : les technologies présentées nous mettent-elles sur la voie d’un futur meilleur ? Ou risquent-elles de nous entraîner sur une fausse route ?

1. Trust and Cybersecurity Résilience et cybersécurité

Sans mesures de sécurité et de conformité adéquates, les organisations s’exposent à des dommages considérables et à un manque de confiance de la part de leurs clients. La culture de la cybersécurité doit devenir un acquis fondamental à tous les échelons de l’organisation, depuis les choix stratégiques jusqu’aux usages quotidiens.

2. Distributed Cloud L’infrastructure IT au service de nouvelles opportunités de croissance

Le cloud est parvenu à s’imposer comme l’outil clé de la mise en œuvre à l’échelle des nouveaux modèles économiques, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux modes de vie, il induit la mise en place d’une gouvernance solide, qu’il est primordial d’accompagner.

3. Data-Driven Intelligence Les données n’ont de valeur que si elles nourrissent la prise de décision et se traduisent en actions

L’émergence de nombreuses technologies qui aplanissent les complexités techniques liées aux données et la multiplication d’outils accessibles à des non spécialistes, peuvent donner une formidable accélération à la culture et à l’usage de la donnée dans les entreprises. Cela va de pair avec de nouvelles responsabilités éthiques et sociétales afin d’éviter toute dérive.

4. Digital Business and Products Ré-inventer l’entreprise en adoptant les codes du digital

Aujourd’hui, les technologies ont atteint un niveau de maturité qui donne véritablement aux entreprises la possibilité de se transformer avec et autour du digital. Cependant elles restent un outil et donc un moyen au service d’un objectif.

5. Business Automation L’automatisation des processus métiers

Placer l’humain au cœur de la technologie est clé pour ne pas dépendre des machines. En alliant la technologie à la créativité et la data, il est possible de tirer le plein potentiel de la transformation digitale.

6. Sustainability Enabled by Digital La technologie au service de l’entreprise responsable

Si la dématérialisation permet d’économiser des ressources naturelles, le digital ne doit pas oublier que sa propre empreinte environnementale (émissions de gaz à effet de serre, mais aussi eau, métaux, pollutions…) croît à un rythme insoutenable. La culture de l’obsolescence accélérée des technologies doit être remise en question.

Chaque technologie est ensuite évaluée selon 4 niveaux de maturité :

● HOLD (SUSPENDRE) : Procéder avec précaution. Les experts Devoteam recommandent d’attendre de voir comment la technologie évolue.

● ASSESS (ÉVALUER) : Vaut la peine d’être exploré pour comprendre comment cela pourrait affecter l’entreprise utilisatrice.

● TRIAL (ESSAYER) : Vaut la peine de tenter l’expérience. Il s’agit d’essayer cette technologie sur un projet bêta afin de bien appréhender la manière de la déployer à grande échelle.

● ADOPT (ADOPTER) : Les experts Devoteam sont convaincus que l’industrie devrait adopter cette technologie et l’utilisent déjà lorsque cela est approprié dans leurs projets.

Méthodologie : La curiosité et l’apprentissage sont au cœur de Devoteam car ils stimulent l’innovation. Chez Devoteam, les collaborateurs sont curieux. Ils apprennent et adoptent constamment l’innovation pour relever des défis et construire des partenariats d’excellence. A ce titre, Devoteam fournit une analyse des technologies à avoir dans son radar cette année afin d’opérer des choix d’adoption éclairés. Le TechRadar Devoteam est donc le fruit d’une sélection experte, passionnée, impartiale réalisée par 63 Tech leaders du Groupe. À ce titre, il ne prétend pas à l’exhaustivité. Il est l’expression de ce qui inspire et motive aujourd’hui les collaborateurs de l’entreprise. Ce sont les outils avec lesquels ils pensent pouvoir répondre aux enjeux des clients, contribuer à des changements positifs et prendre plaisir à leur travail.