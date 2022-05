Devoteam annonce des changements dans son équipe de direction en France pour mettre en œuvre son nouveau plan stratégique

mai 2022 par Marc Jacob

Afin de soutenir son nouveau plan stratégique, renforcer son attractivité et assurer sa croissance, Devoteam, leader du conseil en stratégie digitale, plateformes technologiques et cybersécurité en EMEA, renforce et structure son comité de direction en France. Nommé par Emmanuel Lehmann, Directeur général de Devoteam France, Belgique et Luxembourg, le comité de direction de Devoteam France pilotera les projets stratégiques afin de répondre à la forte demande de digitalisation des entreprises et attirer les talents de demain. Cette réorganisation du comité de direction permettra de mener à bien la mission du plan stratégique 2024 qui est de d’atteindre 1 milliard de chiffre d’affaires en 2022 (versus 900 millions en 2021) et 1,5 milliard en 2025.

Emmanuel Lehmann devient Directeur général de Devoteam France, Belgique et Luxembourg

Chez Devoteam depuis 2012, Emmanuel a occupé plusieurs postes de direction avant d’être nommé Directeur général de Devoteam France et Executive Vice Président du Groupe Devoteam en 2020. Ingénieur et entrepreneur, Emmanuel est diplômé de l’ECAM-EPMI et a servi dans la Marine Nationale. Il est nommé en janvier 2022 par Sébastien Chevrel, le Directeur général du Groupe Devoteam, Directeur général de Devoteam France et BeLux en janvier 2022.

Nathalie Morin devient Directrice générale Adjointe France

Ingénieure, Nathalie a travaillé pendant 15 ans chez des grands acteurs de la transformation digitale, avant de rejoindre Devoteam en 2009 pour occuper successivement plusieurs postes de Direction avant d’être nommée en 2020 Directrice de Devoteam Innovative Tech, Devoteam MCloud, et sponsor du partenariat stratégique avec Microsoft. En plus de ses fonctions, Nathalie est nommée Directrice générale adjointe en janvier 2022.

Cyril Lehmann devient Group Vice Président Groupe et Directeur général de Devoteam GCloud

Cyril a toujours évolué dans le milieu des ESN. L’expérience acquise couplée à son appétence pour l’entreprenariat l’ont conduit à se rapprocher de Devoteam en 2012. Après avoir occupé plusieurs postes de Direction, il est nommé en 2020 Directeur général des activités Creative Tech en France, puis prend la Direction de Devoteam G Cloud France et des activités Data au niveau EMEA en janvier 2022.

Romain Danielou devient Directeur général adjoint

Romain travaille dans le conseil depuis une quinzaine d’années dont la moitié à l’international. Depuis son arrivée chez Devoteam en 2014, Romain a assuré différentes fonctions globales dont les fusions-acquisitions puis le management de la région BeLux. Il est nommé Directeur général adjoint de Devoteam France en janvier 2022, Directeur des activités Creative Tech en France et de Devoteam A Cloud France.

Audrey Le Gall prend la Direction de la dimension Développement RH France en plus de sa fonction de Responsable des Affaires Sociales France

Diplômée en 2009 d’un Master Droit et Pratique des Relations du Travail de l’Université Paris XI, Audrey a débuté sa carrière au sein du Groupe Thalès en tant que Chargée de relations sociales. Elle a ensuite intégré Devoteam en 2011 en tant que Juriste Droit Social avant d’être promue au poste de Responsable Affaires Sociales France en 2017 puis au poste de Directrice Développement RH France en avril 2022.

Elise Darson de Monts prend la Direction de la Marque Employeur et de la Communication Interne en plus de sa fonction de Responsable du Marketing pour la France

Diplômée de Sciences Po Bordeaux, Elise a commencé sa carrière en 2013 dans le marketing pour Raymond James, un leader des Services Financiers américain puis a rejoint Deloitte France en 2015 en tant que Chargée de marketing pour le secteur FSI. Elle rejoint Devoteam en 2018 en tant que Responsable Marketing pour la France, puis est promue Directrice Marketing, Talent Attractiveness et Communication Interne en janvier 2022.

Philippe Garcia prend la Direction des Offres

Philippe Garcia a occupé de nombreux postes stratégiques et de Direction dans le secteur de l’IT, au sein d’ESN comme Altran ou cabinets de conseil en stratgérie digitale, avant de rejoindre Devoteam en janvier 2021 pour structurer et développer le marché du secteur public. Il devient par la suite Directeur de l’Avant-Vente France et est nommé Directeur des Offres en 2022.

Pascal Mellul prend la Direction des Engagements France

Pascal a démarré sa carrière dans les équipes de production de la Bourse de Paris, puis en direction de projets en banque d’investissement. Entrepreneur durant 6 ans, il rejoint ensuite en tant que partner un cabinet de conseil et se spécialise en stratégie d’externalisation et “Go to Cloud”.

Après avoir piloté les activités d’infogérance pour Neurones et des activités SAAS pour Sopra Banking Software, Pascal rejoint Devoteam en 2022 pour s’inscrire pleinement dans la stratégie et apporter son expertise dans le domaine des managed services notamment.

Font également partie du comité de direction de Devoteam France, Renaud Templier, Vice Président Groupe - Global Trust & Cybersecurity Groupe Devoteam, Thomas de Lacharrière, Directeur général de Devoteam Digital Impulse, Jérôme Pater, Directeur général de Devoteam en Régions, Jérôme Friedman, Directeur Financier France. Rendez-vous sur https://france.devoteam.com/la-dire....