Des entreprises s’associent pour normaliser les métadonnées de configuration des CDN pour le secteur du streaming

avril 2022 par Marc Jacob

La diffusion de contenu vidéo de haute qualité sur des milliards d’écrans dans le monde induit une série complexe de processus qui nécessite une coopération minutieuse entre les éditeurs de contenu, les réseaux de diffusion de contenu (CDN) et les fournisseurs de services Internet (ISP). Afin de simplifier et d’accroître l’efficacité de la diffusion de vidéos en streaming, Disney Streaming et Lumen Technologies travaillent conjointement sur la création de métadonnées de configuration CDN et d’interfaces de programmation d’applications (API) standardisées destinées à l’industrie du streaming vidéo. Cet effort pluriannuel est rendu possible par le leadership des deux sociétés et leur participation à la Streaming Video Alliance (SVA), un consortium de plus de 100 entreprises du secteur qui travaillent ensemble pour améliorer l’expérience du streaming pour les utilisateurs.

Informations sur le projet :

• La normalisation des métadonnées permettra aux fournisseurs de contenu d’utiliser un modèle de métadonnées commun et une API unique pour partager les configurations CDN aux fournisseurs.

• Sans cette normalisation, les organisations doivent modéliser et publier séparément les métadonnées dans l’API ou le portail de gestion propriétaire de chaque fournisseur de CDN.

• Pour les grandes entreprises possédant plusieurs marques, les API propriétaires constituent une approche inefficace, coûteuse et sujette aux erreurs - des problèmes qui affectent négativement l’expérience client.

• Grâce aux contributions et au leadership de Disney Streaming et de Lumen, la SVA a récemment publié la première version des Configuration Interface Specifications - le document de spécifications techniques qui servira de guide de normalisation à l’industrie du streaming. La deuxième version est en cours, et le travail devrait être achevé d’ici la fin de l’année.

Disney Streaming fait partie de Disney Media & Entertainment Distribution (DMED), qui diffuse les productions Disney auprès du monde entier sur les plateformes de cinéma, de streaming et linéaires. DMED est responsable de la monétisation du contenu provenant des moteurs de contenu de la société - Studios, Divertissement général et Sports. Cela comprend la gestion et l’exploitation du portefeuille de services de streaming de la société, notamment Disney+, Hulu, ESPN+ et Star+, ses chaînes de télévision linéaires, les stations appartenant à ABC, la distribution de films en salle, l’octroi de licences et la distribution de contenu, ainsi que les ventes de publicité à l’échelle mondiale.