Delphix nomme de nouveaux cadres

avril 2022 par Marc Jacob

En tant que directrice de la clientèle, Tammi dirige l’intégration, les services professionnels, la réussite de la clientèle et l’assistance pour Delphix dans le monde entier, en mettant l’accent sur la création et la fourniture d’une expérience client de classe mondiale à toutes les étapes du cycle de vie client. Tammi a rejoint Delphix après avoir quitté Microsoft, où elle occupait le poste de vice-présidente de la réussite de la clientèle mondiale pour le groupe Business Applications, une division générant plusieurs milliards de dollars. Avant de rejoindre Microsoft, elle a occupé de nombreux postes de direction dans les domaines de la réussite de la clientèle et des services chez BMC Software.

En tant que nouveau directeur de la stratégie de Delphix, Alex Hesterberg dirige des partenariats stratégiques, des équipementiers, des canaux, des solutions et des équipes d’ingénierie de systèmes soutenant les efforts de la société en matière d’innovation technologique, de développement d’entreprise et de commercialisation. Avant de rejoindre Delphix, Alex occupait le poste de directeur de la clientèle chez Turbonomic, où il a développé les fonctions de pré et post-vente au cours des étapes clés précédant l’acquisition de la société pour plus de 1,5 milliard de dollars par IBM. Avant Turbonomic, Alex a occupé des postes de direction dans les domaines de la réussite de la clientèle, des préventes et des services chez Pure Storage (IPO en 2015), Sailthru (acquise par CM Group) et Riverbed Technology (IPO en 2006).