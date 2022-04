Deloitte et VMware unissent leurs forces avec la création d’un pôle dédié au Cloud distribué

avril 2022 par Marc Jacob

Deloitte et VMware Inc. annoncent la création du pôle « Deloitte VMware Distributed Cloud » (DVDC). Celui-ci aura pour mission d’aider les clients à transformer leurs activités et leurs secteurs, en mettant en place et en utilisant plus efficacement des architectures Cloud distribuées. Grâce à cette alliance et à la création du pôle stratégique DVDC, les entreprises pourront implémenter des architectures distribuées, y compris sur des Clouds publics ou privés et en périphérie, de façon efficiente, dans le but de mener d’importantes transformations et de s’adapter aux défis qu’elles rencontrent.

Ce lancement est le fruit de l’alignement stratégique et de la collaboration entre Deloitte et VMware — comme en témoigne la présence du cabinet parmi les partenaires VMware de l’année pour la troisième fois d’affilée.

Créé au sein de Deloitte, ce pôle DVDC stratégique proposera des services de développement logiciel et multi-Cloud avancés pour accélérer le lancement de produits grâce à des environnements Cloud distribués. Deloitte et VMware aideront leurs clients à adopter des approches plus modernes, en améliorant l’expérience de leurs développeurs, et en leur fournissant les outils et services nécessaires pour optimiser la livraison de produits et d’applications. Les solutions Cloud spécialisées de Deloitte rassemblent toute l’expertise issue de précédentes missions, pratiques et méthodologies de premier plan pour des résultats garantis, des écosystèmes de logiciels pré-intégrés, des architectures de référence, des outils de transformation et des accélérateurs de livraison. De leur côté, les services VMware Cross-Cloud™ (notamment VMware Tanzu) permettront de bâtir une plateforme pour applications Cloud-natives modernes et reposant sur un écosystème. Deloitte pourra ainsi accélérer et sécuriser la mise en production d’applications destinées à une variété d’industries (commerce de détail, secteur public, santé, services financiers ou encore automobile).