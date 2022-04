Dell Technologies dévoile de nouvelles solutions durables et sécurisées pour les équipements IT obsolètes des entreprises

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Dell Technologies annonce l’expansion de ses services de récupération d’équipements IT en France. Cette offre prend en charge toutes les marques d’ordinateurs portables, de PC, de serveurs, de périphériques et d’accessoires et permet aux clients de valoriser leurs ressources informatiques existantes et de mettre en œuvre des solutions de recyclage et de récupération durables et efficaces.

Depuis 2008, Dell a récupéré plus de 2,5 milliards d’appareils électroniques[1] via ses programmes de reprise, permettant aux organisations de se séparer de leurs matériels IT de manière durable. L’offre Asset Recovery Services intègre désormais un nouveau portail en ligne qui simplifie la mise au rebut des équipements IT, permet des estimations de valeur en temps réel et offre des informations complètes et un processus simplifié de récupération des équipements IT.

« Chaque année, des millions de tonnes de déchets électroniques sont produits à l’échelle mondiale, d’où la nécessité absolue de leur recyclage », explique Cyril Ruche, Regional Services Sales Director chez Dell Technologies. « Nos services de récupération de matériels IT, Asset Recovery Services, jouent un rôle essentiel pour aider les organisations à recycler leurs équipements IT de manière responsable et réduire leur empreinte environnementale. En tant qu’entreprise internationale, notre engagement est de limiter le nombre de déchets électroniques. En étendant la portée de nos services sécurisés de recyclage pour les équipements IT, nous contribuons à notre objectif ambitieux de recycler ou réutiliser un appareil pour chaque produit vendu d’ici 2030 », a-t-il conclu.

Optimiser la valeur et la durée de vie des appareils informatiques

Dell Technologies simplifie l’expérience client sans minimum d’unité requis, que les collaborateurs soient en présentiel ou en télétravail et quelle que soit la taille de l’organisation. Les services de récupération offrent la souplesse et le contrôle nécessaires pour superviser en ligne l’ensemble du processus et ainsi simplifier la gestion du cycle de vie des systèmes informatiques. Les clients bénéficient d’un service sur-mesure avec des estimations en temps réel.

Protéger les données grâce à des standards élevés de sécurité

Lorsque les clients remettent leurs équipements IT, les données sont supprimées dans leur intégralité conformément aux normes en vigueur[2], afin de minimiser le risque d’exposition aux atteintes à la sécurité des données. Les services de récupération de matériels IT offrent désormais des options supplémentaires pour une protection accrue :

Nettoyage des données sur site : les données des équipements IT sont effacées sur site, avant que l’équipement soit retiré.

Destruction des disques durs sur site : les disques durs contenant des données sont détruits sur site et recyclés conformément aux normes en vigueur.