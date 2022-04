Découvrez Dropbox Backup et de nouvelles façons d’optimiser votre contenu numérique

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Face à des écosystèmes numériques de plus en plus complexes, avec des contenus dispersés dans une multitude d’applications et d’onglets de navigation différents, les créateurs, les travailleurs indépendants et les équipes distribuées sont en quête d’une meilleure façon d’organiser leurs documents pour rester efficaces. C’est pourquoi Dropbox s’est attelé à développer des fonctionnalités capables de répondre à tous vos besoins en termes de workflows et de contenus cloud.

Au cours de l’année passée, nous vous avons proposé plusieurs nouveautés afin de vous aider à organiser, trouver et optimiser votre contenu numérique. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin, puisque nous vous présentons aujourd’hui de nouveaux outils pour gagner en rapidité, et pour simplifier la sauvegarde et la récupération de vos fichiers.

Protégez votre vie numérique avec Dropbox Backup

Vous est-il déjà arrivé de renverser du café sur votre ordinateur ? Ou de le voir planter sans raison ? Alors vous savez comme il est stressant et décourageant de perdre des contenus. La dernière mouture de Dropbox Backup est conçue pour vous offrir une vraie tranquillité d’esprit. Nous nous sommes appuyés sur notre fonctionnalité de sauvegarde populaire pour mettre à niveau Backup et vous proposer les nouvelles fonctionnalités que nos utilisateurs attendent : un nouveau workflow de restauration, des paramètres pour gérer vos sauvegardes sur votre ordinateur, et bien plus encore.

Avec Backup, vous disposez d’une alternative simple d’utilisation aux autres outils de sauvegarde disponibles sur le marché et vous pouvez choisir une solution de sauvegarde dans le cloud autonome et performante signée Dropbox, qui peut être utilisée sans compte Dropbox.

Alors que les services de synchronisation cloud permettent de libérer de l’espace sur votre disque dur et d’accéder à vos contenus, de les partager et de travailler à plusieurs sur ces derniers, Dropbox Backup va encore plus loin. Pour encore plus de tranquillité, il crée automatiquement une copie de vos fichiers et dossiers qui peut être rapidement récupérée depuis le cloud en cas de problème. Avec Backup, vous avez la garantie d’avoir pris toutes les précautions nécessaires pour protéger vos fichiers les plus importants, tels que vos photos, vos vidéos et vos documents personnels.

Simplifiez la sauvegarde Gérez toutes vos sauvegardes depuis votre ordinateur : vérifiez la progression, consultez l’historique et donnez la priorité à des fichiers spécifiques, le tout au même endroit.

Mettez en place un filet de sécurité automatisé Vos fichiers sauvegardés et vos fichiers partagés ne sont pas conservés au même endroit, pour que vous n’ayez pas la crainte d’écraser vos sauvegardes de secours.

Comptez sur une récupération rapide en cas de problème Lancez le processus de récupération en quelques clics, et l’ensemble de vos fichiers seront automatiquement restaurés à leur emplacement d’origine.