Datadog signe l‘accord d’acquisition définitif de Hdiv Security

mai 2022 par Marc Jacob

Datadog, Inc. a conclu un accord définitif pour le rachat de Hdiv Security, éditeur de logiciels spécialisé dans les tests de sécurité. L’ajout des fonctionnalités de Hdiv Security à la plateforme Cloud Security de Datadog permettra aux utilisateurs d’aborder la sécurité de leurs applications de manière plus exhaustive.

Hdiv Security fournit une détection des vulnérabilités au moment de l’exécution de l’application, de sorte que les développeurs peuvent évaluer, suivre et monitorer les risques directement à partir de leurs applications en production. La société détecte les vulnérabilités connues et inconnues (« zero-day ») en se basant sur les comportements au moment de l’exécution. Cela permet aux développeurs de signaler les vulnérabilités à l’endroit et au moment où elles sont le plus importantes, afin que les plus critiques d’entre elles soient détectées et corrigées rapidement.

La transaction, soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment la réception des autorisations réglementaires requises, devrait être clôturée avant la fin du troisième trimestre 2022.