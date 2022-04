Dashlane intègre le protocole de provisioning SCIM pour simplifier la transition des entreprises vers des mots de passe sécurisés

avril 2022 par Marc Jacob

Dashlane annonce l’intégration du standard SCIM (System for Cross-domain Identity Management). Cette initiative représente un nouveau pas franchi vers son objectif : simplifier la sécurité de millions d’organisations et de leurs employés. Les administrateurs informatiques peuvent désormais connecter le gestionnaire de mots de passe Dashlane à des fournisseurs d’identité (IdP) existants, gérer les autorisations d’accès et assurer l’adoption de la solution de façon simple et rapide pour leurs employés. De plus, Dashlane SCIM prend également en charge les solutions d’identification unique (SSO) existantes et d’autres workflows essentiels, ce qui facilite le déploiement de son gestionnaire de mots de passe auprès de l’ensemble du personnel.

À l’heure où les entreprises continuent de s’adapter à des modèles de travail hybrides ou complètement à distance, la possibilité de créer un compte unique et centralisé et de l’utiliser sur une variété de systèmes (avec les mêmes informations et mots de passe) s’avère indispensable. Le système SCIM de Dashlane soulage les services informatiques, tout en permettant aux utilisateurs d’automatiser l’essentiel des autorisations d’accès. Il prend également en charge et simplifie l’enregistrement, la suppression, et les mutations des employés au sein d’une organisation.

Les processus de paramétrage des nouveaux utilisateurs et la synchronisation des clients existants offriront une transition transparente. Les employés pourront ainsi gérer leurs workflows de configuration et d’intégration, tout en maintenant les interventions de la part de Dashlane au stricte minimum. Les utilisateurs du système bénéficieront en outre d’une assistance client de premier ordre, avec notamment un support dédié et personnalisé pour les entreprises de plus de 30 salariés. Les clients de l’offre Business de Dashlane pourront y accéder immédiatement, tandis que les abonnés à la formule Team seront invités à effectuer une mise à niveau pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités disponibles.