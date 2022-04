Cyberespace et cyberattaque : Lucie et Thierry Brenet donnent toutes les clés pour comprendre et se protéger des cybermenaces

avril 2022 par Marc Jacob

Le risque cyber n’est pas qu’une affaire de spécialistes, ni l’apanage des armées ou des gouvernements ! Travailleurs indépendants, salariés, cadres, dirigeants d’entreprise ou d’organismes publics… tous peuvent être victimes et vecteurs d’une cyberattaque ! Dans ce livre, Lucie Brenet et Thierry Brenet donnent toutes les clés pour comprendre et se protéger de ces nouvelles menaces numériques qui peuvent couter si cher…

Dans le monde cyber, la frontière entre vie privée et vie professionnelle n’existe plus. Une cyberattaque peut démarrer dans l’une et se poursuivre dans l’autre. Rançongiciel, clé USB infectée, mail d’hameçonnage… si un salarié ouvre une pièce jointe d’un mail contenant un logiciel malveillant, bien des protections mises en place par son entreprise ne serviront à rien.

Forts de cette certitude, les auteurs présentent ici aux cadres et dirigeants d’entreprise une grille de lecture pour découvrir et comprendre ce nouveau monde et se sensibiliser à ces risques d’un genre nouveau. Ils proposent également de nombreux outils et gestes barrière, qui ont fait leur preuve, à tous les niveaux de l’entreprise, pour lutter efficacement contre ces menaces. Enfin, ils présentent les principales sources du droit existant en matière cyber, en France et dans bien d’autres pays, et recensent les organismes au service des utilisateurs, vers qui se tourner en cas de problème, contredisant ainsi l’idée que le cyberspace est un Far-West où aucun arsenal juridique n’existe pour se protéger.

Un livre passionnant qui permet au lecteur de voyager à travers le monde cyber, de se pencher par-dessus l’épaule d’un pirate, et d’apprendre à démonter l’arme cyber afin de la rendre inopérante.

Un étonnant voyage dont l’ont ressort assurément mieux armés face aux cyber risques désormais présents dans chaque recoin de la « vraie vie ».

Les auteurs

Lucie Brenet Titulaire de deux masters de droit, public et privé. Au sein d’une société de conseil, elle a travaillé à des dossiers dans ces deux domaines. Elle s’est également investie sur des questions de veille « cyber » et de stratégie en matière de relations internationales, de gestion des risques, ainsi que sur le RGPD. Enfin, elle écrit des articles de vulgarisation, des notes et des dossiers sur ces différentes questions, en réponse à des demandes pouvant émaner d’organisations diverses.

Thierry Brenet est dirigeant d’une société de conseil, après avoir dirigé un syndicat patronal et exercé différentes fonctions dans une chambre consulaire, ainsi que dans des entreprises du secteur industriel, dans la grande distribution et au sein d’une banque française. Il accompagne des entreprises sur le chemin de la certification pour les normes ISO 9001/14001. Il forme également des étudiants dans le monde universitaire (L1èM2) et en école de commerce, sur des thématiques variées (dans les filières RH, marketing, gestion), la plupart utilisant des outils liés au Web 2.0.

ISBN : 978-2-12-465800-8 – 256 pages – 23 € TTC

Parution : avril 2022

Accéder à la boutique en ligne