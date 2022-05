Cyberattaque : qu’est-ce que c’est et comment s’en protéger ?

mai 2022 par NordVPN

Depuis plusieurs années, le terme « cyberattaque » évoque de nombreuses inquiétudes auprès des internautes. Effectivement, ce sentiment est particulièrement légitime face à une cybercriminalité en perpétuelle croissance. Comment définir ces cyberattaques ? Quels sont les risques recensés sur le web et comment s’en protéger ? Cet article répondra à ces questions depuis des explications claires et accessibles.

Paradoxalement, le terme « cyberattaque » est populaire et souvent incompris par de nombreux internautes. Directement lié à la cybercriminalité, ces agressions virtuelles et délibérées ciblent divers équipements et installations connectés tels que :

• Des ordinateurs

• Des appareils mobiles (smartphones ou tablettes tactiles)

• Des consoles de jeux

• Des réseaux ou infrastructures

8% des Français ont été victime d’une attaque sur mobile Pour éviter que votre téléphone ne soit piraté, procédez comme suit :

• Gardez vos applications et firmwares à jour : ces installations suggérées sont souvent destinées à corriger des failles de sécurité

• Utilisez un VPN : un réseau privé virtuel vous permet de confidentialiser efficacement vos navigations

• Évitez les points d’accès Wifi publics : les hotspots sont caractérisés par une insécurité considérable où une simple tentative de pirate peut affecter chaque utilisateur

• Installez un anti-malware : ces logiciels sont essentiels pour analyser en temps réel la présence d’un virus malware ou notifier l’envoi de fichiers illégitimes

• Préservez votre confidentialité : limitez autant que possible l’utilisation d’informations personnelles

• Méfiez-vous des liens douteux : un simple clic peut engendrer de lourdes conséquences et vous exposer à une cyberattaque

• Privilégiez les sources fiables pour télécharger des données : si possible, évitez les sites douteux proposant des direct-downloads désignés comme « immanquables »