CyberArk annonce le lancement de CyberArk Ventures

mai 2022 par Marc Jacob

Dans un premier temps, CyberArk s’est associé à quatre fonds de capital-risque : Venrock, YL Ventures, Team8 Capital et Merlin Ventures. CyberArk Ventures annonce par ailleurs des investissements initiaux en faveur de trois start-ups spécialisées dans la cybersécurité :

• Dig Security, éditeur de solutions de détection des menaces en temps réel pour les données hébergées dans les clouds publics ;

• Enso Security, spécialiste de la gestion de la posture de sécurité des applications ;

• Zero Networks, fournisseur majeur sur le marché de la microsegmentation basée sur les identités.

Face à la complexité croissante des environnements informatiques professionnels et à l’augmentation des risques de cyberattaques, les entreprises doivent plus que jamais se concentrer sur la protection des points d’accès, des réseaux, des applications et des données — indépendamment de l’endroit où ils résident — contre toute tentative d’accès non autorisé et/ou involontaire.

Outre le financement proprement dit, CyberArk Ventures met à la disposition des entreprises de son portefeuille un ensemble d’outils d’aide à la mise sur le marché, un accès à la technologie de CyberArk et aux recherches du CyberArk Labs, un soutien du management de CyberArk, ainsi que des opportunités de contact avec des partenaires et des clients potentiels. CyberArk Ventures propose également des conseils et un retour d’information qui aideront les jeunes entreprises à améliorer la conception de leurs produits en fonction des besoins des entreprises, tout en les mettant en relation avec des partenaires de premier plan dans les secteurs de la conception et de la distribution.