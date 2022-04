CyberArk Identity assure une disponibilité à hauteur de 99,99 % aux utilisateurs

avril 2022 par Marc Jacob

CyberArk annonce avoir atteint un taux de disponibilité de 99,99 % pour sa solution innovante CyberArk Identity. CyberArk offre une disponibilité maximale grâce à une architecture résiliente et évolutive, et à des fonctionnalités leaders sur le marché.

La transition accélérée vers le cloud et l’évolution des environnements de travail ont bouleversé la manière dont de nombreuses organisations exercent leurs activités. La disponibilité est ainsi devenue un élément essentiel du dispositif de sécurité et d’exploitation de toute entreprise qui privilégie le numérique. Conçu dans un souci de fiabilité, CyberArk Identity garantit une protection contre le principal point d’attaque utilisé dans les fuites de données – les identifiants compromis – en unifiant l’authentification unique (SSO), l’authentification multifacteurs (MFA) adaptative, l’analyse du comportement des utilisateurs (UBA), la gestion du cycle de vie et les services d’annuaire en une solution intégrée unique.

L’architecture de CyberArk, combinée à des contrôles de sécurité innovants dans le cloud, facilite les mises à niveau sans interruption de service. Cet engagement en faveur de la disponibilité est essentiel : il a non seulement une incidence sur la productivité, mais il est aussi directement associé à la sécurité et à l’atténuation des risques.

Par exemple, une entreprise mondiale de services professionnels, cliente de CyberArk, a récemment décrit en détail la manière dont la solution CyberArk Identity a renforcé sa sécurité et accru sa productivité de 90 %. Une semaine après le déploiement, l’organisation a pu mettre en place une authentification unique pour plus de 600 applications métiers et de sécuriser l’accès à chacune d’entre elles avec une MFA adaptative. Elle a notamment pu sécuriser et authentifier l’accès aux environnements AWS et Azure au profit de près de 200 développeurs, de même que celui des entreprises clientes aux applications en contact avec leur clientèle finale. CyberArk Identity lui permet de surveiller toutes les opérations d’accès des utilisateurs, d’attribuer la MFA aux applications particulièrement sensibles et de suivre l’utilisation de certaines applications, afin de réduire les risques d’accès non autorisé aux comptes.