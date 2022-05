Corning élargit sa gamme de produits MiniXtend®

mai 2022 par Marc Jacob

Corning présente sa famille de câbles MiniXtend pour répondre à la demande croissante de capacité en bande passante illimitée, et pour faire face aux problèmes de congestion et de convergence croissante du réseau d’acheminement, où la fibre est poussée toujours plus profondément dans le réseau. Conçus pour être installés à grâce à des méthodes de soufflage dans des systèmes de micro-conduites, les micro-câbles MiniXtend sont jusqu’à 50 % plus fins que les câbles standard à structure libre et offrent une densité de fibres élevée dans un faible encombrement.

L’introduction des câbles MiniXtend HD en densités de fibres de 12 à 72 et des câbles MiniXtend XD en densité de fibres de 192 à 288 représente la prochaine étape de la mission permanente de Corning qui consiste à fournir des solutions plus petites, plus denses, plus faciles et plus rapides à utiliser.

Les nouveaux câbles, qui seront présentés à l’exposition annuelle d’ANGA COM à Cologne du 10 au 12 mai reflètent également l’engagement de Corning de vouloir fournir des innovations qui ont le pouvoir de stimuler la croissance et d’être meilleures pour l’environnement. En 2021, Corning a commencé à utiliser des évaluations du cycle de vie qui sont réalisées par des tiers, afin de fournir des calculs sur l’empreinte carbone reconnus par l’industrie. Les câbles avec un diamètre plus petit réduisent leur empreinte carbone jusqu’à 20 % par rapport aux câbles actuels.

Les câbles MiniXtend HD permettent de réduire de 17 % le diamètre extérieur du câble, tout en augmentant la densité des fibres de 44 %, et offrent jusqu’à 72 fibres dans une micro-conduite de 6 mm de diamètre intérieur. L’empreinte carbone des câbles MiniXtend HD est réduite jusqu’à 20 % par rapport à celui des câbles MiniXtend standards.

Les câbles MiniXtend XD permettent de réduire de 15 % le diamètre extérieur du câble, une augmentation de l’espace de conduite de 10 à 12 mm de diamètre intérieur, et permettent d’avoir jusqu’à 192 fibres dans une micro-conduite de 8 mm de diamètre intérieur et 288 fibres dans une micro-conduite de 10 mm de diamètre intérieur. L’empreinte carbone des câbles MiniXtend XD est réduite jusqu’à 12 % par rapport à celui des câbles MiniXtend HD.

Les câbles MiniXtend HD et MiniXtend XD de Corning sont tous les deux équipés de la technologie Binderless FastAccess ™, qui permet un accès jusqu’à 70 % plus rapide au câble, à l’extrémité et à mi-longueur, sans avoir besoin d’utiliser une lame tranchante. De façon unique, les câbles MiniXtend HD et XD disposent de petites rainures pour indiquer l’emplacement qui peut être ouvert, ce qui favorise la densification.