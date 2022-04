Commvault annonce la création d’une nouvelle région « International » dirigée par Marco Fanizzi

avril 2022 par Marc Jacob

Commvault annonce la fusion des régions APJ et EMEA en une seule division dirigée par Marco Fanizzi, Senior Vice-Président et General Manager de Commvault International. Marco était depuis deux ans Senior Vice-Président de la région EMEA où il a très fortement dynamisé l’activité.

La nouvelle région « International » comprendra plus de 150 marchés nationaux et continuera à fournir un support de classe mondiale à tous les clients et partenaires identique sur l’ensemble des marchés. Toutes les régions continueront d’être représentées directement au niveau de la direction régionale, comme auparavant.

La menace constante des attaques par ransomware est évidemment reconnue comme une priorité de sécurité nationale, aux Etats-Unis, où une loi sur le signalement des incidents cybernétiques pour les infrastructures critiques a été décrétée, comme dans tous les pays du monde. Pour répondre au mieux à cet enjeu, Commvault souhaite gagner encore davantage en flexibilité, pour poursuivre la croissance continue qu’elle a connue dans les régions APJ et EMEA.