Commentaire de Trellix - Cyberattaque Costa Rica

mai 2022 par Fabien Rech, VP EMEA de Trellix

« Avec l’augmentation des cyberattaques contre le gouvernement et les infrastructures critiques, on commence à voir quelles sont les vraies conséquences de la cybercriminalité : dévastatrices. Non seulement les attaques de ransomwares dit de « double extorsion » ont des implications majeures en matière de coût et de confidentialité des données, mais la perturbation du fonctionnement des services publics qu’elles engendrent peuvent coûter des vies humaines.

Notre propre analyse de la fuite du groupe Conti a révélé que les acteurs derrière cette menace ajustent et améliorent en permanence leur rançongiciels. Alors que les cybercriminels se tournent de plus en plus vers des méthodes de double extorsion que les sauvegardes seules ne permettent pas d’éviter, les secteurs public comme privé doivent absolument se concentrer sur des dispositifs de sécurité qui peuvent s’adapter aux attaques aussi rapidement qu’elles évoluent. Un système de sécurité intelligent et proactif qui peut constamment s’adapter aux menaces spécifiques dont fait face une organisation est essentiel pour réduire le risque que des criminels se glissent dans le réseau sans être détectés. Cela étant dit, la technologie seule n’est pas la réponse. Les organisations doivent également tenir compte de leur personnel et de leurs processus si elles veulent renforcer leurs défenses avec succès. »