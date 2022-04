Comment se protéger sur internet avant et pendant un voyage ?

avril 2022 par ExpressVPN

Nous sommes à deux mois du début de la période estivale, et donc en plein dans celle des réservations pour les vacances d’été. Et la préparation d’un voyage est souvent une procédure stressante, surtout durant cette période de pandémie. Pour que les vacances soient réussies, il faut penser à de nombreuses choses, qu’il s’agisse de ses effets personnels, des trajets et des lieux de villégiature. Pour s’organiser, beaucoup auront recours aux outils numériques pour des réservations simplifiées. Et cela va sans dire puisqu’aujourd’hui plus d’un français sur deux (52 %) réserve ses vacances en ligne.