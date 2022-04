Comment les nouvelles suites SailPoint établissent la norme en matière de sécurité des identités

avril 2022 par SailPoint

En 2020, la sécurité des identités était un élément essentiel pour l’entreprise, mais que trop peu ont mis en place. Prévoyant que la sécurité des identités était plus « essentielle » que jamais, SailPoint, le leader sur ce marché, a remarqué que de nombreuses entreprises ne faisaient qu’effleurer le sujet, se concentrant uniquement sur l’octroi des accès. C’était peut-être suffisant à l’époque, mais aujourd’hui, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés en matière de sécurité d’entreprise. « Suffisant » n’est plus suffisant.

Les menaces d’aujourd’hui exigent de nouvelles solutions

Les entreprises sont confrontées quotidiennement à des cybermenaces, et les violations entraînent des coûts à la fois financiers et de réputation - et parfois même, elles ont coûté la carrière de nombreux cadres. L’origine de ces violations n’est pas un mystère : selon un récent rapport d’Identity Defined Security (IDSA), environ 95 % des violations de sécurité sont liées à l’identité. Les entreprises d’aujourd’hui ne peuvent plus se permettre d’être dans l’expectative. Une sécurité d’identité forte n’est plus une solution seulement intéressante, elle est devenue essentielle. Des outils sont mis en place par SailPoint pour répondre à ces besoins. L’ensemble de suites SailPoint Identity Security Cloud, est exactement ce qu’il faut pour sécuriser complètement l’entreprise moderne.

Des milliers de programmes de sécurité des identités sont mis en œuvre pour certaines des entreprises les plus complexes et les plus sophistiquées du monde - de Humana et Samsung Biologics à Toyota Motor Europe et Western Union. La norme en matière de cybersécurité aujourd’hui est connue. Il est donc logique que de nouvelles offres soient proposées, en répondant aux besoins des clients par l’approche éprouvée de l’écoute, puis de l’exécution, afin de les guider vers une sécurité véritable et complète.

La rationalisation de leurs offres facilite l’ajout de nouvelles solutions provenant de SailPoint ou de leurs partenaires. Tout cela semble être une situation gagnante pour tous, mais il y a d’autres raisons pour lesquelles cette approche semblait être la voie à suivre.

SailPoint Identity Security Cloud Business et SailPoint Identity Security Cloud Business Plus comprennent tous deux des fonctionnalités qui permettent d’obtenir des résultats tels que :

La réduction des délais de certification d’accès d’un an à un mois.

L’automatisation de l’accès des nouveaux utilisateurs, qui passe de 14 heures à 2 minutes et 30 secondes

Le déprovisionnement des comptes est passé de plus de 30 jours à quelques minutes, soit une économie de 730 000 €.

Satisfaction des demandes en libre-service : 62 000 demandes sont satisfaites automatiquement grâce à l’intégration de nouvelles suites, ce qui permet d’éviter les appels au service d’assistance et de réaliser des économies annuelles d’environ 1 million d’euros.

Amélioration de la modélisation des rôles : il fallait des jours pour mettre en œuvre l’accès commun et les rôles de droit fondamental, qui peuvent tous être découverts en quelques minutes.

Quelle que soit l’option choisie par ses clients, ces résultats sont standard. SailPoint a regroupé la sécurité des identités pour ses clients, fournissant ainsi une base inébranlable pour toute entreprise. Cela facilite non seulement la décision d’achat, mais aussi la consommation et, à partir de là, le retour sur investissement immédiat et les économies de coûts.

L’équipe de SailPoint a beaucoup travaillé pour parvenir à ce résultat. SailPoint propose une solution de premier ordre pour relever les défis de la sécurité et faire en sorte que son client apparaisse comme le héros de son entreprise. La priorité reste l’accompagnement sur toute la durée d’un projet d’identités et au-delà.

SailPoint tiendra ces promesses à chaque instant. Les équipes sont impatientes de voir ce que le reste de l’année réserve à ses clients. SailPoint établit la norme en matière de sécurité des identités pour aujourd’hui et pour demain.

*Note : tous les chiffres indiqués dans les résultats proviennent des success stories des clients SailPoint.