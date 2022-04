Comment l’automatisation du workflow fait tomber 5 barrières à la transformation numérique

avril 2022 par Cyril Patou, Regional Director of France, Alps and Southern Europe, Chez Clear Skye

Les outils et pratiques de l’approche Gouvernance, Risque et Conformité (GRC) constituent généralement cinq obstacles majeurs. Les outils de gouvernance des identités, sont conçus pour faire tomber ces barrières.

Que les initiatives soient engagées depuis des années ou accélérées en réponse à la crise due au COVID-19, les entreprises du monde entier sont aujourd’hui embarquées dans une transformation numérique. Les employés attendent de plus en plus des systèmes qu’ils utilisent qu’ils leur apportent la souplesse, l’automatisation et les informations dont ils ont besoin pour effectuer leur travail.

Cependant, lorsque la plupart des entreprises essaient de superposer leurs anciens outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) à leurs processus nouvellement transformés, elles se heurtent à un mur. Les outils et pratiques de GRC dépassés présentent généralement cinq obstacles majeurs. Heureusement, les outils de gouvernance et d’administration des identités modernes sont concus pour contourner ces obstacles et permettent aux employés d’accéder à ce dont ils ont besoin - tout en limitant l’accès à ce dont ils n’ont pas besoin.

Les worflows manquent d’information et d’automatisation.

Les employés doivent avoir accès aux bonnes données au bon moment. Mais 39 % des entreprises déclarent que les informations et l’automatisation sont les besoins les plus importants qui manquent à leurs solutions de sécurité. C’est ce qui favorise la productivité. La combinaison de l’automatisation avec un modèle de données partagé alimenté par ServiceNow fournit des données partagées à travers tous les systèmes de l’entreprise - pas seulement la GRC mais aussi la gestion des services informatiques, les opérations de sécurité et les ressources humaines.

Les employés passent trop de temps à chercher des informations et à effectuer des tâches répétitives.

Les deux plus fortes attendent des employés de leurs systèmes d’entreprise sont réduire les tâches répétitives et de stocker, chercher et partager plus facilement les informations. En exploitant le mécanisme d’automatisation et l’interface utilisateur existants de l’entreprise - le portail de services - les entreprises peuvent faciliter l’automatisation des workflows et libérer le temps des employés pour des tâches à forte valeur ajoutée.

Les entreprises ont trop d’interfaces utilisateurs différentes et des informations clmoisonnées. Les principaux obstacles à l’accomplissement du travail dans l’entreprise ne sont que trop familiers : les informations sont cloisonnées, les applications ne sont pas intégrées et il n’existe pas d’application unique pour tout faire. Une solution de gouvernance des identités intégrée nativement sur une plateforme de services IT transverse à l’entreprise permet l’intégration d’informations provenant de différentes applications dans un workflow unique, ce qui permet de réaliser en quelques clics des processus qui nécessitent des dizaines d’e-mails, de demandes et d’approbations.

Les outils informatiques dictent les processus métiers.

Lorsque les systèmes d’entreprise ne sont pas intégrés, les employés sont contraints d’utiliser des processus obsolètes qui impliquent beaucoup de « copier/coller » et d’envoi d’e-mails. Les outils IGA qui intègrent les données de sécurité de l’identité dans les flux de travail quotidiens peuvent fournir aux employés un accès à plusieurs systèmes d’entreprise dans un seul workflow. Cela permet aux employés, et non au logiciel, de dicter le processus métier le plus productif pour une tâche particulière.

Les délais d’intégration des nouveaux employés impactent la productivité de l’entreprise.

Plus de 40 % des employés deviennent pleinement productifs après 6 mois en poste. C’est même 1 an pour 12 % d’entre eux. Ce manque de productivité est le résultat direct d’un processus d’intégration lent qui nécessite une coordination entre des services disparates. L’alignement de la gestion des identités et de l’intégration permet de fournir automatiquement des données et des applications aux bons utilisateurs, ce qui élimine les retards de productivité.