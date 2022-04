Colt Technology Services et Oracle renforcent leur partenariat

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Colt Technology Services dévoile une meilleure intégration d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) FastConnect à son service Colt On Demand. Avec cette intégration, les clients pourront disposer désormais d’une expérience utilisateur encore plus fluide.

L’objectif de la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité basée sur l’API est de renforcer l’expérience client en proposant des gains de productivité et d’efficacité accrus. L’interface client a été améliorée et s’intégre parfaitement entre la plateforme OCI et le portail du service Colt On Demand. Les clients peuvent ainsi fournir directement une connexion privée plus sécurisée entre leur environnement sur site et leur région Oracle Cloud préférée à partir du portail OCI d’Oracle.

La proposition Colt On Demand for OCI permet aux clients de gérer et d’adapter leurs besoins et leurs usages, en quelques minutes, grâce à une connectivité très sécurisée et à très débit vers les régions Oracle Cloud. Cette nouvelle proposition permet aux entreprises d’adapter en réduisant ou en augmentant de manière agile et dynamique leurs bandes passantes en temps quasi réel. Colt On Demand for OCI est contrôlé par un portail client en ligne et est disponible à l’achat via un modèle commercial flexible.