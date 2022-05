Cohesity lance FortKnox

mai 2022 par Marc Jacob

Cohesity lance de Cohesity FortKnox - une solution d’isolation et de récupération des données en tant que Software as a Service (SaaS), qui vient s’ajouter au portefeuille d’offres de Services de Gestion des Données supportés par Amazon Web Services (AWS).

FortKnox, solution moderne d’isolation des données, jouera un rôle essentiel pour les entreprises grâce à ses fonctionnalités de luttes contre les attaques cyber telles que les ransomwares. Conçue pour apporter une couche supplémentaire de protection, dans une chambre forte hors site, cette innovation simplifie aussi considérablement les opérations, tout en réduisant de façon significative les coûts d’investissement que représenteraient l’acquisition de coffres-forts à bandes magnétiques ou autogérés. Cette nouvelle offre SaaS aide également les entreprises respecter les niveaux de service (SLA) de récupération et autres exigences réglementaires.

Ce développement de la technologie Cohesity répond aux demandes des entreprises qui cherchent à adopter une nouvelle approche de la gestion et de la sécurité de leurs données.

Traditionnellement, les données étaient sauvegardées sur bande magnétique, dans le cadre d’une stratégie de sauvegarde 3-2-1 : trois copies des données, sur deux supports différents, dont une dans un environnement hors site. Bien que la bande magnétique offre une isolation de sécurité pour les données, elle ne permet pas une récupération rapide à grande échelle, empêchant les équipes de répondre rapidement aux incidents de cybersécurité, tels que les ransomwares, où de grands volumes de données peuvent être compromis. FortKnox offre une option moderne 3-2-1 adaptée à l’ère du cloud, qui équilibre efficacement les priorités des organisations en matière de sécurité et d’agilité.

C’est une solution cloud qui permet aux clients de se connecter, de mettre en sécurité, puis de récupérer l’ensemble de leurs données. Stockées dans un coffre-fort isolé, ces dernières sont sécurisées et hors de portée des cybercriminels, et ce par la mise en place d’un air-gap virtuel obtenu par une séparation physique, et une isolation du réseau et de la gestion quotidienne des données.

Ces données propres peuvent être récupérées à partir du coffre-fort dans le cloud, géré par Cohesity, vers l’emplacement d’origine. Elles peuvent aussi être acheminées vers d’autres cibles, y compris le cloud public, afin de soutenir les objectifs de continuité des activités.

Cohesity FortKnox est conçu pour aider les clients à :

● Garder leurs données en sécurité grâce à :

oUne connexion sécurisée, via une fenêtre de transfert de données configurable, en dehors de laquelle le coffre-fort de données est verrouillé.

o Une résistance à la falsification avec l’immuabilité, le verrouillage des objets pour empêcher les changements de politique de la chambre forte, et le quorum qui exige un minimum de deux personnes ou plus pour approuver les actions critiques.

o Isolation opérationnelle réalisée avec des clés distinctes gérées par Cohesity (non accessibles à un administrateur déloyal) et des flux de travail séparés pour les opérations de lecture et d’écriture.

o Contrôles d’accès stricts comprenant un contrôle d’accès granulaire basé sur les rôles, une authentification multifactorielle et un chiffrement pendant le transport et à destination.

o La détection d’anomalies gérée par l’IA, via la plateforme Helios, qui aide à alerter sur les potentielles attaques de ransomware afin que les administrateurs puissent prendre les mesures nécessaires pour minimiser la prolifération et l’impact.

● Connecter, sécuriser et récupérer — il n’est plus nécessaire de faire la navette entre les bandes, de construire un coffre-fort de données soi-même, de mettre en place une infrastructure de stockage supplémentaire ou de concevoir des processus de récupération sur mesure.

● Identifier rapidement une copie propre des données en toute confiance et la récupérer rapidement, en toute sécurité, à l’emplacement souhaité — sur site ou dans le cloud – en cas d’attaques avérée.

● Passer d’un modèle CapEx intensif à un modèle OpEx « as a service ».

FortKnox de Cohesity complète l’architecture de sécurité des données Threat Defense de Cohesity. Cette architecture multicouche est continuellement améliorée pour aider les clients à garder une longueur d’avance sur les cybercriminels. Elle rassemble une gamme de produits, services et capacités de Cohesity et de partenaires de l’écosystème pour aider les clients à identifier les menaces via l’IA et le ML, à protéger leurs données et à se rétablir rapidement en cas de cyberattaque.

Cohesity FortKnox est disponible dans le monde entier auprès de Cohesity et de son écosystème de partenaires sous la forme d’une offre SaaS par abonnement.