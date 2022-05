Cloudflare for Platforms est lancé

mai 2022 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. annonce le lancement de Cloudflare for Platforms, une nouvelle suite d’outils qui permet aux organisations de transformer n’importe quelle application en une plateforme programmable conçue pour les développeurs. Désormais, les entreprises peuvent facilement transformer n’importe quelle application fixe (des solutions d’e-commerce aux applications de messagerie, et bien d’autres) afin que les développeurs puissent proposer des fonctionnalités personnalisées, sur les normes API les plus récentes, sans avoir recours à des serveurs externes coûteux pour gérer les API complexes.

En se développant, les entreprises doivent répondre aux besoins d’une clientèle aux profils variés, allant d’institutions financières du classement Fortune​100 à des entreprises technologiques en hyper-croissance. Auparavant, les entreprises faisaient appel à leurs propres ressources - notamment leurs ingénieurs - pour développer des fonctionnalités pour chaque client, mais cette approche était coûteuse et peu évolutive. Imaginez qu’un client demande à un fournisseur d’applications de messagerie instantanée entre collaborateurs de créer un système d’intégration à un outil de courrier électronique. Au lieu de mobiliser de précieuses ressources d’ingénierie, le fournisseur peut offrir à ses clients la possibilité de développer directement dans l’application, libérant ainsi des ressources de développement plus utiles à autre chose. Avec Cloudflare for Platforms, toute organisation peut offrir aux utilisateurs la possibilité de programmer une application à leur convenance, conformément à leurs besoins, sans devoir dépenser des fortunes en serveurs, consultants externes ou en ressources de développement.

Cloudflare for Platforms est conçu sur Cloudflare Workers, une solution sans serveur qui permet aux développeurs de déployer instantanément du code sur l’ensemble du réseau de Cloudflare. Il offre ainsi résultats en termes de performances, de fiabilité et d’évolutivité. En outre, Cloudflare s’est associée à des organisations reconnues pour établir de nouvelles normes relatives aux API destinées aux développeurs. Ces dernières constitueront la base de la création de futures applications, en tirant parti de la taille et de la flexibilité de l’informatique périphérique.

Cloudflare permet désormais à n’importe quel produit de devenir une plateforme, en offrant aux développeurs les possibilités suivantes :

Utiliser l’environnement rapide, évolutif et sécurisé de Cloudflare : lorsque plusieurs développeurs créent des outils personnalisés sur une plateforme professionnelle, le code doit s’exécuter rapidement, dans un environnement hautement sécurisé, et évoluer en fonction des besoins.

Visualiser rapidement et facilement l’ensemble de leur code : les développeurs ont besoin d’une visibilité sur les erreurs et l’état d’avancement de leur code. Les outils de suivi de Cloudflare Workers permettent à n’importe quelle entreprise de transmettre facilement des informations aux développeurs de ses clients.

Utiliser les futures normes API pour créer une expérience commune, quel que soit l’environnement de codage : un développeur est en mesure d’écrire et d’exécuter du code conforme aux normes de la plateforme web, puis de le transférer facilement entre Cloudflare Workers, Deno et Node.js en toute fluidité, sans devoir réécrire une application.

Obtenir des informations à partir de puissants outils d’analyse : avec Ready Analytics, les plateformes peuvent proposer aux développeurs des tableaux de bord faciles à utiliser.

Simplifier et sécuriser des domaines personnalisés : pour de nombreuses plateformes, en particulier pour les scénarios d’utilisation de SaaS, avoir la possibilité d’exécuter le service sur un domaine personnalisé est un enjeu majeur. SSL for SaaS, qui fait partie de Cloudflare for Platforms, offre un moyen aisé de fournir des certificats SSL pour les noms d’hôtes personnalisés, sans qu’il soit nécessaire de gérer des pipelines de déploiement de certificats complexes.