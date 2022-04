CloudRéso et BSO associent leurs compétences pour promouvoir un cloud français, souverain et sécurisé

avril 2022 par Marc Jacob

CloudReso avait besoin d’un partenaire de confiance pour héberger sa solution de stockage externalisée et les données sensibles de ses clients. En effet, la souveraineté des données devenait une problématique de plus en plus cruciale pour les clients de CloudReso. Or, avant de collaborer avec BSO, les +900 backups et les +100 Tr de buckets S3 managés par CloudReso étaient hébergés par un pure player américain.

Tenant compte du contexte cybersécurité de plus en plus tendu et afin de ne pas être dépendant du Cloud Act, les clients de CloudReso, majoritairement français, ne souhaitaient plus que leurs données sensibles soient hébergées ailleurs qu’en France. De plus, le fournisseur ne proposait pas une solution redondée en France.

Les critères de sélection du partenaire étaient précis : CloudReso souhaitait un partenaire français proposant une solution cloud stockage compatible S3, souveraine, redondante et sécurisée.

L’objectif principal de CloudReso était de garantir la sécurité et la souveraineté complète des données de ses clients. CloudReso souhaitait également pouvoir s’appuyer sur un partenaire proposant un accompagnement technique et un support de qualité autour du service. Pour répondre à ces objectifs et aux attentes de ses clients, CloudReso a donc choisi BSO.

« Le choix de BSO a notamment été motivé par sa capacité à offrir un support de qualité, assuré par des ingénieurs hautement qualifiés, pouvant intervenir à tout moment en cas de problème, mais aussi par la qualité de sa solution d’hébergement scalable, entièrement compatible S3, haute-disponibilité, souveraine car hébergée en France, redondante et garantissant une durabilité de la donnée de 100%. » Gilles Gozlan, CEO de CloudReso

Aujourd’hui, CloudReso s’appuie sur la solution “Object Storage” BSO, une solution résiliente, efficace et sécurisée pour stocker les données de ses clients. BSO Object Storage peut être utilisé pour stocker tout type de fichier couvrant un large panel d’applications, notamment l’IoT, l’analyse des données volumineuses, les ressources statiques des sites web, la sauvegarde et la restauration. Elle combine du hardware haut de gamme, une architecture de grille distribuée et utilise également une technologie self-learning permettant de gérer des upgrades de manière automatisée et sans intervention humaine. Après plusieurs PoC fructueux dont la création d’un bucket avec 0% d’erreur et le test de la performance du réseau haute-disponibilité BSO, CloudReso a sélectionné la solution BSO et a donné le feu vert pour démarrer la migration de leurs 1 Péta de données et de celles de leurs clients. Ainsi, les clients de CloudReso utilisent désormais la solution de stockage de BSO, ce qui fait de CloudReso le distributeur et partenaire officiel de BSO.

CloudReso et ses clients profitent également des services managés BSO Plus pour accompagner son utilisation de la solution.