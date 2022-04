Citrix collabore avec Microsoft pour faciliter la transition vers le travail hybride

avril 2022 par Marc Jacob

En utilisant Citrix DaaS, les clients de Microsoft accèderont plus facilement aux bureaux et aux applications Windows et Linux depuis n’importe quel appareil et en tout lieu, et maximiseront l’utilisation des fonctionnalités de Windows 11 et Windows 10 multi-sessions.

En voici les principales fonctionnalités :

• La technologie haute définition HDX – La technologie Citrix HDX offre une performance accrue en matière de son et de vidéo dans Teams, Skype et d’autres applications multimedia, et assure une expérience interactive de qualité depuis n’importe quel lieu ou type de connexion.

• Des outils de gestion complets – Les outils intégrés optimisent la gestion de l’image, le cycle de vie des applications et les tâches informatiques pour fournir une expérience personnalisée à tous les collaborateurs, Azure et les déploiements sur site pouvant être gérés depuis la même interface.

• L’analyse de données intégrée – Les capacités d’analyse de la performance et de la sécurité de la solution Citrix offrent aux administrateurs une vision détaillée de la performance des applications et des potentiels problèmes de sécurité, leur permettant de réagir rapidement et de limiter leur impact le cas échéant.

• Citrix Provisioning Services (PVS) – La technologie reconnue de streaming logiciel permet aux bureaux et aux applications d’être déployés et redéployés en temps réel à partir d’une seule image de référence partagée, et donne la possibilité aux services IT de diffuser du contenu logiciel à des centaines – ou des milliers – de machines virtuelles dans le Cloud en quelques minutes. Cette fonctionnalité améliore l’agilité IT et optimise la consommation des ressources Cloud.