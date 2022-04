Citrix® renforce ses solutions DaaS

avril 2022 par Marc Jacob

Citrix Systems, Inc. annonce le développement de sa solution Citrix DaaS, offrant désormais deux options de déploiement : le cloud hybride et l’hyperscale. Il n’a jamais été aussi facile pour les entreprises d’adopter des postes de travail sécurisés et hautement performants, plébiscités par une main-d’œuvre de plus en plus flexible.

Anciennement connu sous le nom de Citrix Virtual Apps and Desktops Service™, ce service cloud, leader sur le marché, modernise les solutions IT et répond aux besoins des collaborateurs à distance. Il offre un moyen simple, sécurisé et agile de déployer des applications ou des interfaces bureautiques à partir de n’importe quel cloud et/ou datacenter, sur n’importe quel appareil, peu importe où se trouve l’utilisateur.

Le travail est désormais flexible et les solutions utilisées pour le réaliser doivent également l’être.

C’est pourquoi Citrix DaaS se décline désormais en deux versions :

• Le DaaS hybride – Un maximum de flexibilité pour gérer conjointement les environnements sur site et dans le cloud, un provisionnement rapide, une gestion de cloud simplifiée et des outils exhaustifs pour offrir des solutions de travail hybride.

• Le DaaS pour les hyperscalers – Conçue pour une plus grande simplicité, cette solution clé-en-main permet le déploiement rapide d’applications et de bureaux virtuels sur les clouds publics Microsoft Azure ou Google Cloud. Citrix généralise son approche Zero Trust

Citrix annonce également la disponibilité généralisée de Citrix Secure Private Access™, un service d’accès réseau Zero-Trust (Zero-Trust Network Access, ZTNA) dans le cloud qui protège l’accès aux applications et aux données depuis les appareils gérés, non gérés et personnels, permettant ainsi aux collaborateurs de travailler comme ils le souhaitent de manière sécurisée, fiable et productive, où qu’ils se trouvent.

Cette solution permet de :

• Fournir un accès réseau Zero-Trust à toutes les applications, avec une authentification adaptative pour surveiller en continu l’accès en se basant sur les rôles des utilisateurs finaux, les emplacements, la position de l’appareil et les profils de risque des utilisateurs ;

• Prendre en charge de manière sécurisée le travail distribué et les programmes BYO en prévenant toute exposition à du contenu malveillant et aux menaces provenant du web ;

• Simplifier l’environnement informatique tout en améliorant l’expérience de l’espace de travail numérique pour les utilisateurs ;

• Offrir une approche innovante de la sécurité, adaptée aux réalités du travail moderne, en donnant aux salariés la flexibilité de travailler où ils veulent avec les appareils de leur choix, tout en s’assurant que les données et les actifs de l’entreprise soient protégés.

Citrix Secure Private Access fait partie de la gamme de solutions d’accès sécurisé de Citrix. En l’associant à Citrix Analytics for Security™, les entreprises bénéficient d’une approche de sécurité des applications et données complète et unifiée, améliorent l’expérience de leurs collaborateurs et simplifient leurs opérations. Pour en savoir plus sur ces solutions et la valeur qu’elles peuvent offrir à votre entreprise, cliquez ici.

D’après une étude récente, 75 % des leaders de l’informatique et de la sécurité considèrent le DaaS comme un levier essentiel de sécurité au sein de leur organisation, et plus de la moitié (59 %) l’ont déjà mis en œuvre ou prévoient de le faire au cours des 18 prochains mois. Près de 8 répondants sur 10 (81 %) prévoient d’augmenter leurs investissements en la matière au cours de l’année à venir.

Aux yeux des responsables IT interrogés, les trois principaux avantages du Daas sont :

• Une sécurité améliorée (41 %)

• La réduction des coûts (40 %)

• Une infrastructure informatique plus efficace (13 %)