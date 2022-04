Certilane : Comment sécuriser ses achats sur Internet ?

avril 2022 par Certilane

D’après Titan HQ, 1 utilisateur sur 8 a déjà partagé des données sensibles sur des sites de phishing depuis 2016. De plus, la France compte plus de 200 000 sites marchands sur internet, un nombre qui a été multiplié par 10 en dix ans selon la FEVAD. Les utilisateurs font donc face à de plus en plus d’obstacles en naviguant sur Internet et font, de ce fait, de moins en moins confiance au web.

Certilane livre ses conseils pour guider les internautes et les mener vers des achats plus sécurisés, si le site ne dispose pas de certification ou de label garantissant son authenticité :

1/ Vérifier l’adresse URL du site Internet, un geste simple qui démêle le vrai du faux en un coup d’œil.

2/ Chercher le site dans un moteur de recherche et lire les avis et commentaires sur les forums. L’internaute pourra donc accéder aux avis de consommateurs et vérifier si certaines personnes ont déjà eu une mauvaise surprise sur ce site. De même, vérifier que l’adresse ne figure pas sur une liste noire répertoriant les sites frauduleux ou douteux. Un moyen sûr mais qui peut être vite limité au vu du nombre de faux sites créés chaque jour…

2/ Un prix trop bas peut cacher une arnaque : certaines offres promotionnelles peuvent être très alléchantes mais avant de craquer, il est important de vérifier la réputation du site marchand en analysant les avis et les notes.

3/ En cas d’achat sur un site d’e-commerce français, vérifier les mentions légales permet de savoir qui se cache derrière le site web.

4/ Pour se prémunir des risques de phishing, communiquer uniquement les informations indispensables à sa commande. En cas de doute quant à la nécessité des éléments demandés, il est préférable de quitter le site.

5/ Il est important de ne pas remplir ses coordonnées bancaires lorsque le desktop est connecté à un WiFi public, le réseau privé est en effet plus sécurisant pour le consommateur.

6/ La sécurité numérique nécessite d’être assurée par chacun en mettant à jour régulièrement les équipements et les doter d’un antivirus, en consultant son compte bancaire régulièrement pour veiller à ne pas être victime d’une fraude, en accordant une importance aux mots de passe renseignés (variété, caractères spéciaux…) et en sécurisant la messagerie.

7/ Les banques peuvent accompagner les internautes avec la double sécurité : en plus du cryptogramme visuel, une deuxième vérification viendra confirmer l’achat, comme un code reçu ou une authentification sur l’application de la banque. En cas d’incident, il est essentiel de contacter avant tout la banque pour faire opposition sur la carte bancaire et signaler ce piratage sur des sites spécialisés.

En conséquence, accepter de prendre le temps de se renseigner au maximum sur la fiabilité d’un site va être indispensable pour éviter de se faire arnaquer ou de renseigner ses données personnelles. Il est préférable d’identifier en amont les sites de confiance pour les consommateurs, de les informer afin de gérer les risques d’arnaques à la source et de préserver la confiance digitale, mais aussi la réputation des entreprises. La cyberprévention permettra aux consommateurs de naviguer sereinement et de retrouver leur liberté d’achat.

Alors qu’internet représente pour ses utilisateurs la facilité et la rapidité, certains ne prennent donc parfois pas le temps de lister les bonnes pratiques avant un achat, car cela représente un véritable parcours du combattant, et tombent alors facilement dans le piège. Afin de pallier ce sentiment d’insécurité, il est nécessaire pour les entreprises de prévenir plutôt que guérir et ce, en certifiant leurs sites.

Il est essentiel de rendre au digital ses qualités premières : la facilité, l’immédiateté, le plaisir et surtout d’éviter à l’internaute des tâches lourdes, hasardeuses voire risquées qui ternissent l’image du web.

Des solutions existent pour protéger d’une part l’internaute et d’autre part l’e-réputation et le chiffre d’affaires des entreprises. Gratuites, fluides et à faibles coûts, elles permettent d’éviter une perte de temps, d’être arnaqué et prévient alors les risques juridiques pour l’entreprise.

Certilane est une solution brevetée (Europe, US, Chine) en matière d’authentification et 100 % efficace pour lutter contre les risques croissants d’hameçonnage et d’arnaques sur Internet. En certifiant les sites internet, l’application, simple à installer et à utiliser, permet de distinguer un vrai d’un faux en un clic, de façon instantanée, anonyme et totalement sûre grâce au robot cyber-protecteur Robin.