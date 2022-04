Cap Ingelec transfère son siège à Mérignac

avril 2022 par Marc Jacob

Nous sommes ravis de vous annoncer le transfert de notre nouveau siège social à Mérignac (33), la ville où Cap Ingelec a démarré il y a près de 30 ans. En 2001, nous avons ensuite transféré l’essentiel de notre activité à Saint-Jean d’Illac, où nous avons progressivement constitué un mini-campus allée des Palanques, tout en devenant le premier employeur de la ville. Nous maintenons bien évidemment une présence forte à Saint-Jean d’Illac sur le site historique, pour poursuivre notre développement. Notre agence de Saint-Jean d’Illac sera désormais dédiée à notre production d’Excellence et centre d’expertise technique, ainsi qu’à la production avec nos ateliers. Elle reste la première agence de CAP INGELEC avec plus de 150 collaborateurs sur le site.

Depuis début le 11 avril, nous avons installé tous nos services supports (juridique, RH, Achat, comptabilité-finance, communication), à Mérignac, ce qui représente près d’une quarantaine de personnes. Plus modernes, mieux équipés et idéalement situés, les nouveaux locaux du groupe sont également suffisamment spacieux pour pouvoir anticiper son développement dans les années à venir. Ce bâtiment, entièrement rénové, a été pensé pour favoriser la transversalité des équipes, le bien-être au travail de nos collaborateurs et intégrer la démarche environnementale dans laquelle la société est engagé depuis des années, grâce à une rénovation économe en énergie. Franck Vialar, Directeur Général Adjoint, en assure la direction. Adresse du siège social de CAP INGELEC : 18, avenue de Pythagore - Axis Business Park - Bât D, à Mérignac.