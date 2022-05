CONSULTANT SECURITE SI

mai 2022 par Elite Cyber Group

ISO 27k, Cyber-résilience, RGS, LPM, GDPR ;

Schémas directeurs sécurité et Systèmes de Management de la Sécurité de l'Information ;

Gestion des risques Métiers et IT, cartographies et analyses de risques.

Audit technique : architecture, configuration, code source, tests d'intrusion ;

Supervision SSI & Investigation numérique : SOC, SIEM, XDR, CERT ;

Intégration de solutions de sécurité : sur les phases de design, build et run ;

Sécurité système et réseau, Sécurité Cloud ;

Gestion des accès et des identités (IAM), des comptes à privilèges (PAM), PKI et annuaires.

Pour un de nos clients grands compte en cybersécurité nous recherchons un Consultant Sécurité SI.Objectifs :Rejoindre une équipe de passionnés, dynamique et conviviale, spécialisée en Sécurité des SI.L'opportunité d'évoluer dans des secteurs diversifiés dans les domaines du conseil, de l'audit, des tests d'intrusion, de la sécurité cloud, de l'IAM et de la supervision des SI.Leader dans la Cybersécurité, notre client est labellisé PASSI et PDIS par l'ANSSI et dispose d'une équipe de veille sur la menace et d'investigation numérique / forensics CSIRT.Au quotidien, vous apporterez vos compétences sur les activités suivantes :Pour l'aspect conseil / gouvernance :Pour l'aspect technique :De formation supérieure en informatique, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en Sécurité des SI dans des domaines et environnements variés.Passionné de sécurité informatique, vous êtes dynamique, motivé et avez le sens du travail en équipe.

Salaire : 60,000

Date annonce : 12/05/2022

Date de debut : 12/05/2022

