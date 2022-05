CCleaner disponible dans une version 6.0

mai 2022 par Marc Jacob

Ccleaner 6.0 Professionnel est dotée de la technologie brevetée Performance Optimizer qui empêche les programmes inutilisés d’épuiser les ressources de l’ordinateur. De quoi rebooster les machines vieillissantes ou permettre aux ordinateurs récents d’offrir des performances constantes, quel que soit le nombre de logiciels installés en mémoire.

La nouvelle fonctionnalité brevetée de CCleaner détecte les applications qui sursollicitent les ressources et les met en veille

Les PC utilisent des applications pour lancer des processus en arrière-plan ainsi que des services, de manière invisible lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ce qui entrave leurs performances. La fonctionnalité Performance Optimizer met ces applications en veille afin de réaffecter les ressources au traitement de la tâche en cours d’exécution.

Lors de tests sur des ordinateurs datant de 2015, Performance Optimizer a permis de noter un gain de productivité de 34% . Des machines récentes telles qu’un PC portable haut de gamme de 2021 ont également profité de cette fonctionnalité, avec une autonomie accrue de 30%. Le démarrage a également été considérablement accéléré dans les deux cas : 72% plus rapide pour l’ordinateur de bureau de 2015 et 40% plus rapide pour l’ordinateur portable de 2021, réduisant ainsi le temps passé à attendre et les frustrations subies au démarrage des appareils.

Software Updater : 50 nouveaux programmes pris en charge

L’utilitaire Software Updater de CCleaner Professionnel veille à ce que les utilisateurs disposent toujours de la dernière version des programmes qu’ils utilisent, en appliquant les mises à jour et correctifs sitôt disponibles pour éliminer les bugs et failles de sécurité. La version améliorée de Software Updater prend désormais en charge 50 applications supplémentaires parmi lesquelles KMplayer, WinZip, Box Drive, Foxit Reader, Adobe Reader et Nitro Pro. Elle sera bientôt compatible avec 200 applications supplémentaires, à la faveur de mises à jour au fil des prochains mois.

Mise à jour pour les utilisateurs gratuits

CCleaner 6.0 Gratuit inclut des solutions de nettoyage encore plus puissantes pour Windows, les programmes Google, les programmes Apple et la plate-forme de jeu Steam, ce qui permet à l’utilisateur de libérer de l’espace et d’aider à rendre les PC plus fluides.