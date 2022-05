C&ESAR 2022 : partagez votre expérience et proposez vos contributions sur le thème ‘Comment garantir la confiance dans un monde décentralisé ?’ Le comité de programme de la conférence en cybersécurité lance un appel à communications jusqu’au mercredi 25 mai 2022

mai 2022 par Marc Jacob

L’objectif de C&ESAR est de rassembler et faciliter les échanges entre divers acteurs gouvernementaux, industriels et universitaires ayant un intérêt pour la cybersécurité. Cet événement, à la fois pédagogique et scientifique, rassemble des experts, des chercheurs, des praticiens et des décideurs. Cette approche interdisciplinaire permet aux praticiens opérationnels de connaître et d’anticiper les futures (r)évolutions technologiques, et permet aux académiques et industriels de confronter la recherche et le développement de produits et services aux réalités opérationnelles. Chaque année, C&ESAR explore un sujet différent dans le domaine de la cybersécurité.

Le thème de cette année est : Comment garantir la confiance dans un monde décentralisé ?. Ce thème est sous-titré : Contrôle et audit des interactions dans un système décentralisé. L’appel à communications complet est disponible sur une page web dédiée à l’appel (https://2022.cesar-conference.org/f...).

C&ESAR sollicite des soumissions présentant des états de l’art ou de la pratique clairs, des solutions innovantes ou des retours d’expérience pertinents traitant du problème de la confiance, d’un point de vue sécuritaire, dans les interactions au sein de systèmes décentralisés. Comment faire confiance, notamment par le contrôle et l’audit, à la légitimité des interactions dans le cadre du travail à distance, du cloud hybride et d’autres concepts de décentralisation ? Le champ d’application couvre les questions techniques ainsi que les questions juridiques.

Parmi les principaux mots-clés, on trouve : Zero Trust, IAM, Travail à distance, Multi-Cloud hybride, législation internationale

Processus de soumission

La soumission s’effectue en 3 étapes : une déclaration d’intention est d’abord soumise ; puis une proposition (un plan détaillé de 3 à 6 pages, ou directement la version finale de 8 à 16 pages) est soumise ; le comité de programme présélectionne des communications ; les auteurs présélectionnés soumettent une version finale (qui passe un dernier tour de sélection à très fort taux de sélection).

Dates importantes :

Déclaration d’intention : mercredi 18 mai 2022

Proposition (résumé long de 3 à 6 pages) : mercredi 25 mai 2022

Version finale (8 à 16 pages) : mercredi 14 septembre 2022

- Site où déclarer son intention et soumettre : https://easychair.org/conferences/?...