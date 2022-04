Box lance un nouveau centre d’application

avril 2022 par Marc Jacob

Box dévoile un nouveau Box App Center. Utile aussi bien aux utilisateurs, aux administrateurs et aux développeurs pour découvrir et avoir accès à plus de 1500 applications intégrées dans Box. Lors du Box Content Cloud Summit, l’entreprise présentera les améliorations apportées, et celles notamment pour Box Shield.

Box Shield analyse plus de 50 milliards de fichiers par an, réduisant de ce fait le risque lié à la sécurité face aux menaces telles que les malwares et les ransomwares. En octobre dernier, Box a annoncé de nouvelles capacités de détection des menaces s’appuyant sur l’approche traditionnelle d’hachage, afin de faciliter l’identification des malwares plus sophistiqués.

Grâce à Box Shield, les administrateurs pourront :

• Utiliser un détecteur de malwares pour les types de fichiers supplémentaires, incluant ceux de Microsoft Office. Sachant que les cyberattaques devraient coûter aux entreprises environ 265 milliards de dollars par an d’ici 2031, Box a intégré cette amélioration afin de permettre à Box Shield de détecter des malwares, ainsi que des ransomwares, méconnus à travers les types de fichiers supplémentaires.

• Ajouter automatiquement un tatouage numérique aux documents classifiés. Cela permet de réduire les partages non autorisés via un rappel à l’utilisateur final, concernant la classification d’un contenu.

• Appliquer et surveiller la manière dont les politiques d’accès peuvent potentiellement interférer avec les utilisateurs finaux, avant même qu’elles ne leur soient imposées. Cela permet aux administrateurs de comprendre l’impact des contrôles en termes de sécurité et d’affiner les politiques de sécurité avant de les mettre en place.

Lors du Box Content Cloud Summit, l’entreprise présentera aussi les améliorations et les intégrations suivantes :

• Box App Center : une nouvelle version de la plateforme qui s’intègre à plus de 1500 applications, garantissant que le contenu reste sécurisé, conforme et facile à gérer, quel que soit l’endroit où il est consulté et partagé à travers le réseau informatique.

• Box Sign : La solution de signature électronique de Box, permet à présent la génération de contrats au sein de Box et leur envoi depuis l’application. Ainsi que, l’envoie de document à de nombreux destinataires, la collecte des signatures et enfin six nouveaux champs dédiés à la modification de documents afin de faciliter la préparation des documents et accroitre la fluidité.

• Box Relay : Une intégration renforcée entre Box Relay et Box Sign, qui permet notamment de déclencher un nouveau workflow en fonction de la finalisation, de l’annulation, de l’expiration ou du refus d’un document dans Box Sign. Les utilisateurs peuvent ensuite automatiser les étapes suivantes en sélectionnant une combinaison de fichiers, de dossiers, de tâches, de métadonnées et de notifications disponibles dans Relay, pour développer en amont un workflow.

Content Insights : une nouvelle version de la solution avec laquelle les équipes seront désormais en mesure de voir comment, quand et par qui leurs fichiers sont consultés et utilisés.

Box for Zoom Chat Integration : le lancement de l’application Box app for Zoom Chat Channels qui permet aux utilisateurs de travailler en toute fluidité entre les deux plateformes.