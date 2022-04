Blindnet lève 1,3 million de dollars en pre-seed pour démocratiser l’accès à la privacy tech

avril 2022 par Marc Jacob

Basée à New York (États-Unis), avec une filiale à Paris (France), blindnet a obtenu un financement en pre-seed de 1,3 million de dollars pour lancer son ambitieux projet. Son objectif : rendre les technologies de protection de la vie privée des données simple, intuitive et incontournable dans la vie de chaque internaute.

L’équipe de 10 personnes a obtenu le soutien de grands fonds de capital-risque et de business angels des deux côtés de l’Atlantique : Forum Ventures, Acequia Capital, Elaia Partners, Sharpstone Capital et des business angels dont un ancien Président de Microsoft France. Blindnet a également reçu un soutien de Bpifrance. La startup a l’intention d’utiliser ces fonds pour continuer à recruter les meilleurs talents et accélérer l’expansion commerciale à partir de sa base actuelle d’early adopters, en apportant la promesse d’un logiciel privé et porteur de confiance à un nombre croissant d’utilisateurs.

Les fondateurs sont deux docteurs en informatique parisiens, Filip Radulovic et Milan Stankovic, dont la précédente startup, Sépage, a récolté des prix technologiques, gagné des clients importants et a fait son exit en un temps record. Ils ont été rejoints par un ancien ami de l’université, Vuk Janosevic, un New-Yorkais titulaire d’un MBA du MIT, qui apporte l’expérience commerciale de sa carrière chez McKinsey, JP Morgan et dans des grandes startups américaines.