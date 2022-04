BeMSP signe un partenariat avec Malwarebytes pour distribuer des solutions de sécurité EDR

avril 2022 par Marc Jacob

Malwarebytes fournit une suite complète de solutions pour la détection, la protection et la remédiation des logiciels malveillants. Malwarebytes Endpoint Detection and Response est une solution de détection sophistiquée capable d’identifier même les menaces zero-day, des capacités d’investigation intuitives ne nécessitant pas un niveau de connaissances élevé, et une possibilité de récupération même lorsque le ransomware est déjà déclenché.

La plateforme basée dans le cloud comprend une suite complète d’outils pour protéger les entreprises, notamment contre les attaques par force brute, des politiques permettant de bloquer les périphériques USB et d’appliquer le chiffrement des données à distance, une surveillance continue et une visibilité sur les périphériques Windows et macOS. La plateforme EDR de Malwarebytes offre également des fonctions automatisées qui accélèrent la détection et la réponse aux menaces, permettant aux MSP d’isoler et d’enquêter rapidement sur les activités suspectes, de remédier aux problèmes et de mettre en oeuvre un rollback de 72 heures des ransomwares sans perturber la productivité des utilisateurs finaux.