Baker Tilly choisit le SASE pour moderniser, sécuriser et piloter son infrastructure réseau et sécurité

mai 2022 par Marc Jacob

SASETY, l’expert français des services managés SASE et CATO Networks, la plateforme mondiale SASE (Secure Access Service Edge), accompagnent la société Baker Tilly dans son projet de migration vers une infrastructure réseau et sécurité de nouvelle génération.

Anthony Gachet, Responsable Infrastructures et Support de la société Baker Tilly rappelle les enjeux de ce projet :

« Notre objectif était de choisir une solution permettant de répondre à trois enjeux : offrir plus de bande passante aux métiers, avoir une visibilité complète sur nos flux et disposer d’une solution souple pour répondre à nos besoins d’évolution. Notre infrastructure réseau basée sur la technologie MPLS et sur des accès cuivre nécessitait d’évoluer vers la technologie SD-WAN / SASE associée à des accès à très haut débit sur tous les sites. »

Pour atteindre cet objectif, les équipes Baker Tilly ont engagé une démarche afin de sélectionner la solution adaptée et la déployer dans le délai imparti.

« A la suite d’une consultation, c’est l’offre de SASETY et CATO Networks qui a été retenue. Le projet a ensuite été lancé très rapidement. En moins de cinq mois, la nouvelle architecture était déployée et la migration effectuée. Désormais, chaque site est connecté par deux accès fibre en répartition de charge et en haute disponibilité, lorsque la technologie FTTH est disponible, sinon par une combinaison fibre et un backup 4G. Grâce à la solution de CATO Networks et SASETY, il est désormais possible de bénéficier de flux performants et sécurisés. Au travers de cette infrastructure et de l’approche SASE, nous pouvons piloter efficacement l’ensemble des sites sans contrainte. Compte-tenu de la performance du nouveau réseau, tous les collaborateurs peuvent travailler en toute sécurité sur site ou en mobilité avec le client VPN. Nous n’avons plus à gérer d’infrastructures en datacenter car les accès des sites sont directement collectés par le SASE de CATO Networks. Enfin, nous disposons désormais d’une métrologie applicative complète qui nous permet de maîtriser la performance de nos environnements, d’analyser le trafic et même de détecter des problèmes ou des attaques. »

Anthony Gachet conclut :

« Nous apprécions notre collaboration avec SASETY et CATO Networks qui ont su mener à bien notre projet dans les meilleures conditions. Au-delà de la solution technique, leur proximité et leur implication sont à la base du succès de cette transformation. Nous bénéficions désormais d’une infrastructure adaptée à notre stratégie de croissance et d’un véritable outil d’aide à la décision pour analyser, prioriser et piloter nos flux applicatifs. »

A propos de Baker Tilly

Entreprise de conseil, d’audit et d’expertise comptable et sociale, Baker Tilly accompagne depuis près de 60 ans les dirigeants et les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans le développement de leur activité. Avec plus de 55 bureaux en France et 1 700 collaborateurs, Baker Tilly cultive une relation de proximité et de confiance avec ses 30 000 clients. Son appartenance au réseau Baker Tilly, 10e réseau mondial d’audit et de conseil, facilite l’accompagnement de ses clients dans leur développement à l’international.